大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万

大埔宏福苑五级火警震撼中港两地，长和系创办人李嘉诚对受灾人士所面对的重大损失与挑战深感难过，今日宣布即时拨出3,000万元，设立紧急援助基金，支援注册慈善机构，特别是服务大埔地区的团体，为受昨日宏福苑严重火灾影响的家庭及个人提供即时救助及后续复元援助。基金会呼吁合资格的慈善机构透过慈山寺网站内的连结递交资助申请，该网页将在今日下午1时启动，能够迅速向有迫切需要人士提供直接支援的计划将被优先考虑取纳。

李嘉诚基金会额外5000万后续支援

基金会将透过自1984年成立的「纪律部队专项基金」，另向在执行职务中不幸殉职或受伤的消防及救援人员提供支援。李嘉诚同时向所有在这场不幸事件中遭受损失或痛苦的人士致以深切慰问。基金会将继续与社群并肩同行，并将拨出额外5,000万元的后续支援计划，助力社区重建复元。

周大福集团动员旗下企业提供支援

周大福集团表示，与社会各界深表关切与哀痛，宣布捐出2,000万元，为受火灾影响的居民提供紧急援助，协助他们渡过难关。在火灾发生后，周大福集团昨日迅速动员旗下企业，为受灾居民提供临时住宿、食物、保暖衣物及日用品等支援。此外，集团亦将展开内部员工募捐行动，与社会同心，共同支援宏福苑居民重建家园。周大福集团特别向消防员、前线及后援救灾人员，以及医护团队致以崇高的敬意。集团将持续关注事态发展，旗下各企业的义工队随时候命，全力配合政府提供适切的后续支援。

李兆基基金捐款3000万元

恒基兆业地产集团表示，为紧急支援大埔宏福苑火灾受影响人士，李兆基基金将捐款3000万港元，用于紧急救援及过渡安置，「我们对事件深感难过，并向所有受灾人士致以诚挚的慰问」。

信和及黄廷方慈善基金拨款2000万

信和集团表示，对于大埔宏福苑发生的火灾事故，集团与社会大众同感沉重，向受影响居民致以最深切慰问。信和集团及黄廷方慈善基金将拨款2000万港元支援赈灾，同时已在香港黄金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富丽敦海洋公园酒店预备共160间客房，随时为有需要的居民提供免费住宿支援，希望减轻他们寻找暂居之所的负担。因应居民的迫切需求，集团已迅速备妥各类生活物资，并转交政府相关部门协调发放。此外，今日下午集团义工同事亦前往圣公会救主堂社会服务中心大埔，为市民送上餐盒和热汤。

小米雷军祈愿逝者安息、伤者康复

小米（1810）创始人雷军在社交媒体发文表示，香港小米基金会捐赠1,000万元，紧急驰援大埔火灾救援。雷军在帖文表示，祈愿逝者安息、伤者康复，受灾同胞早日渡过难关。香港小米基金会则表示，将紧急驰援1,000万港元，用于受灾居民的医疗救援、紧急安置、过渡期生活救援等。此外，基金会将持续关注受灾救援情况，与社会各界携手，帮助受灾同胞早日渡过难关，重返正常生活。

腾讯捐款1000万用于紧急救援

腾讯公益慈善基金会向大埔宏福苑火灾事件捐款1,000万元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给及情绪疏导等急需工作。腾讯表示，向全力援救的消防救护人员以至一呼百应迅速援灾的各界团体致以崇高敬意，感谢消防人员以专业与勇气守护生命安全。基金会将持续关注救灾情况，根据灾情和实际需求，和各方保持合作，祈愿受灾居民平安及生活早日复常。

阿里巴巴首批捐款2000万元

阿里巴巴官方微博撰文称，启动首批捐款2000万元，支援香港火灾后援过渡安置、生活物资补给、情绪疏导等。此外，阿里旗下物流集团菜鸟正调动最近距离食物、被褥等物资前往灾地。

蚂蚁集团首批捐赠1000万 AlipayHK设专项捐助通道

蚂蚁集团和在港企业AlipayHK首批捐赠1,000万港元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给等工作。另外，Alipay首页开设专项捐助通道，方便香港市民第一时间参与慈善机构的救援项目。

马云基金会捐款3,000万元

马云基金会发文指，紧急捐款3,000万元，向受灾家庭和个人提供经济援助，向冒著生命危险英勇救火的消防员和应急人员及其家庭提供帮助。

安踏捐出总值3000万现金及物资

安踏体育（2020）宣布作出紧急捐赠，捐出总值3,000万元现金及物资，包括1,000万元现金及价值2,000万元的御寒装备，协助受灾人士应对紧急安置及过渡期基本生活所需。

量化派捐赠100万 港交所取消敲锣环节

今日（27日）在港上市的内地消费电商平台「羊小咩」母公司量化派（2685）宣布，捐赠100万元用于慰问大埔宏福苑五级火灾受难家属。此外，港交所对昨日大埔发生火警造成严重伤亡深感悲痛，向遇难者致以最深切哀悼，并向其家属，及所有受伤及受影响的居民致以深切的慰问；为表示尊重，原定于今日上市仪式举行的敲锣环节已予取消。

富途启动1000万元紧急捐助

富途即时启动1,000万元紧急捐助，用于支持受灾家庭的紧急安置、基础生活物资的快速补给，以及必要的后续协助工作，将持续密切关注灾情，与救援及社福机构保持紧密无间的沟通，诚挚期望所有受灾住民能获得妥善照顾，并早日恢复稳定正常的社区生活。同时，富途作为「乐施毅行者2025」的首席赞助商，积极响应及配合当前救灾工作，尊重及全力配合乐施会将「毅行者」所筹得的公众捐款及物资用于支援救灾及相关援助工作。

对于昨日（十一月二十六日）新界大埔宏福苑发生的严重火灾事故，嘉华集团（「集团」）向火灾中遇难的居民和殉职的消防员表示沉痛哀悼，并对受影响居民及家属致以诚挚慰问。

嘉华集团及主席吕耀东捐1000万

嘉华集团宣布捐出1,000万元，其中700万元由集团捐出，300万元由集团主席吕耀东以个人名义捐出，为受火灾影响的家庭提供即时经济援助，以解燃眉之急，支持他们重建生活。吕耀东表示：「火灾无情，人间有爱。得知大埔宏福苑发生火灾，造成多名市民痛失家园，我们感到非常难过。集团希望透过是次捐款，能即时为受灾街坊提供一点支持，略尽绵力，协助他们应对当前困境。我们与社区同心同行，祝愿所有受影响人士早日走出阴霾，重拾正常生活」。

361度集团捐1500万及装备

体育品牌361°宣布，集团紧急捐赠1500万元现金及装备，全力支援香港大埔区日前发生五级火灾后的救援与灾后重建工作。

星展香港捐1000万予香港红十字会

星展香港宣布，将捐出1,000万元予香港红十字会，以支援昨日大埔区发生严重火灾的救援工作。该行对是次严峻灾害表示深切慰问与关注，是次捐款将协助香港红十字会为受影响家庭提供即时救援：包括衣物、食水及热食、临时庇护所、日常生活必需品（如卫生及清洁用品）、以及心理健康支援服务，帮助受影响人士渡过难关。

优品360捐500万及物资包

优品360控股（2360）对于不幸殉职的消防员及遇难居民，致以沉痛哀悼，同时向所有受影响住户致以深切慰问，已准备500万元捐款，支援灾民及协助受影响居民渡过难关。同时，集团亦已捐出1,000份物资包，当中包括包装食品、饮用水及茶饮，较早前已由团队送往大埔社区中心，盼能为受灾居民送上关怀与支援，与大家携手同行、共渡难关。

京东旗下佳宝超市紧急调配物资

京东集团（9618）在香港中联办帮助下，旗下佳宝超市为首家将救援物资送达现场的企业，事故发生后第一时间联动当地乡议会，快速启动应急救援机制，成立专项应急响应专班，紧急调配饮用水、饼干、麻薯、即食面等生活急需物资。火灾发生当晚，首批救援物资就已从附近仓储发出，由专人专车送达受灾区域指定地点；目前第二批救援物资已装车完毕，将根据现场需求随时调拨补充。

比亚迪（香港）捐赠1000万

比亚迪（香港）宣布捐赠1000万港元，用于受灾居民医疗救助、紧急安置及灾后重建等工作。同时，集团向所有奋战一线的消防及救援人员表示慰问，并对于事件支援中的所有救助人员和社会各界致以最崇高的敬意。

联想香港捐款1000万

Lenovo联想香港向大埔宏福苑五级火灾事件捐款1,000 万元，用于受灾居民的紧急救援、生活物资补给、医疗救助及后续善后工作。

HashKey Group捐赠1000万

HashKey Group宣布紧急捐赠1,000万港元，用于支援香港大埔火灾的紧急援助及受灾居民安置工作，并向奋战一线的救援人员致以崇高敬意，将持续关注灾情，全力协助受灾同胞度过难关，祈愿平安。

小红书宣布捐款500万

小红书今日宣布捐款500万港元，援助受火警影响的居民。该笔捐款主要用于灾民的临时住宿安排、基本生活物资补给，以及提供情绪支援服务。公司将会继续留意灾后情况，期望能与社会各界协力，帮助受灾居民渡过难关，尽快回复正常生活。

特步捐赠2000万现金及装备

特步（1368）启动紧急响应，捐赠2000万元现金及装备，用于香港大埔受灾同胞灾后安置所需，为同胞送去即时保障与温暖。特步表示，将持续密切关注灾情进展，全力提供后续支援，与香港同胞同心聚力、共克时艰。同时，向遇难者致以深切哀悼，向一线救援人员致以崇高敬意。

恒安国际捐600万善款及生活物资

恒安国际（1044）宣布捐赠总值600万元的善款及生活物资，全力支持大埔宏福苑的灾后救援与安置工作，协助受灾居民渡过难关。本次捐赠包括300万元的善款，以及价值300万元的应急生活物资，用于支援受灾居民的紧急救助及过渡期间的生活保障。

