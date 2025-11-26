苹果料相隔逾10年再成全球手机一哥 受惠新iPhone热卖及换机潮

市场研究公司Counterpoint Research指出，受惠于新款iPhone系列的成功发布及消费者升级设备热潮，苹果公司在十多年来首次重新夺回全球最大智能手机制造商的宝座。

据彭博报道，今年9月推出的iPhone 17系列在美国及中国都取得巨大成功，吸引了更多人升级换代，令其在中美市场销售按年增幅均达两位数。研究人员又补充，中美贸易紧张局势缓和及美元贬值，均提振了新兴市场的购买力，同样令苹果从中受益。

苹果市占率料达19.4%

Counterpoint数据显示，2025年iPhone出货量预计增长10%，而三星出货量增幅料为4.6%。期内，智能手机市场整体料增长3.3%，其中苹果预计占据19.4%的市占率，并为公司自2011年以来首次位居榜首。

「除了iPhone 17系列在市场上的极佳反响之外，推动上调出货量展望的关键因素在于换机周期正接近拐点，」

料维持领先地位至2029年

Counterpoint分析师Yang Wang表示，除了iPhone 17系列在市场上的极佳反应之外，推动上调出货量展望的关键因素在于换机周期正接近拐点。在新冠疫情买机潮期间的消费者，在正进入更新换代阶段；此外，2023年至2025年第二季期间，二手iPhone销量达3.58亿部，这些用户未来几年也有可能升级到新款iPhone。

展望未来，Wang认为苹果将进一步扩大领先优势，即将于2026年推出的可折叠iPhone和价格更亲民的iPhone 17e都将有助于提升销量。因此，Counterpoint预计苹果至2029年将一直保持全球第一大手机销售商地位。