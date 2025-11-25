启德办虚拟时装展 AR试身室体验新世代时尚 结合巴黎时装与本港新兴设计

从替公仔换衫到为虚拟化身打造数码造型，时装一直都是一场充满想像力的游戏。由香港设计中心（HKDC）主办、数码时装领域先锋FabriX World策划、文创产业发展处资助的《Play, Pose & Pixel 起势. 玩. 虚拟时装展览》于11月22日至12月2日在启德AIRSIDE Gate33艺文馆举行。

是次活动分为4个展区，呈现不同世代如何透过时尚表达自我的蜕变，并邀请各年龄层的访客投入创意超越实体的世界。

展出多位收藏家复古玩偶

展区1放置了超过40款收藏家珍藏的复古玩偶，展品包括经典Barbie系列及与国际时装品牌合作的珍贵限量款，如Christian Dior、Givenchy等；同场亦展出由本地娃娃艺术家、艺术家Ning Lau手工创作逾20款的艺术娃娃。展区2则聚焦Avatar文化热潮，展现以Roblox等平台的新世代数码游乐场风尚，设有万花筒镜面隧道，标榜每一面倒影将化身另一个「Mini-You」。

盲盒解锁虚拟分身

在展区3，参与者可以体验FabriX的「扩增实境（AR）试衣间」，将新世代时尚带到现实，展区还聚焦巴黎时装周设计师与香港新锐设计力量的作品，并呈现四维扫描（4D Scan）技术的数码时尚作品，观众更可以近距离探索360度全方位数码时装。至于展区4则以盲盒方式解锁访客的虚拟分身「Virtual Me」。

劳建青：东西交汇数码时尚体验

香港设计中心主席劳建青表示，该中心一直致力推动社会更广泛及具策略性地运用设计与设计思维，并支持本地设计师的成长。他称，今次展览把巴黎时装周的视野与本地新锐力量结合，为香港市民带来一个东西交汇的数码时尚体验，希望营造一个真正具包容性的体验，让不同年龄、不同世代的朋友从 「玩」入手，去感受未来时装文化。

罗淑佩：尖端科技展示数码时装

是次活动为2025年「香港时装荟」项目之一，文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（25日）于开幕礼上表示，这场展览探索以尖端时尚科技展示数码时装的无限可能，是今年香港时装荟最令人期待的项目之一。