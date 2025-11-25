领益智造拟来港上市 进军AI服务器、机械人等新赛道

据星岛环球网报道，11月20日，果链企业广东领益智造股份有限公司（002600.SZ）向港交所递交H股上市申请，正式推进「A+H」双资本平台布局。作为中国精密器件制造龙头，领益智造为苹果、华为、三星等科技巨头提供核心材料、精密功能件、模组及精品组装服务，覆盖手机、AI眼镜、服务器、光伏、汽车等多个领域。面对旧业务增长放缓、毛利率下滑的挑战，领益智造近年加码了AI服务器、机器人、汽车等新赛道，试图开辟增长新空间。

毛利率承压

领益智造由曾芳勤创办，2018年通过反向收购借壳江粉磁材登陆A股。截至目前，曾芳勤及一致行动人持股58.64%，她同时担任公司董事长、董事兼总经理。目前，领益智造业务划分为AI硬件（含AI终端设备、机器人、企业级商用服务器）、汽车及低空经济、其他业务（以清洁能源为主）等三大板块，其中AI硬件是核心收入来源，2025年前三季度贡献87.6%营收。

领益智造的AI硬件业务包括了AI终端、机器人和企业级服务器三大类别。其中AI终端以手机、笔记本电脑、AI眼镜和XR设备、可折叠设备等产品为主，领益智造为这些产品提供金属中框、电池壳体、按键、支撑板、均热板等结构件，客户包括前十大手机品牌、主流折叠屏设备品牌、主流AI眼镜及XR设备品牌。

根据弗若斯特沙利文数据，以2024年收入计，领益智造在全球AI终端设备高精密功能件市场排名第一，在该领域高精密智能制造平台市场排名第三。

近两年，受光伏、新能源车行业竞争加剧，以及新业务处于培育期、盈利能力较弱等影响，领益智造毛利率持续承压，出现增收不增利现象。2024年，领益智造营收442.6亿元（人民币，下同），按年增长29.6%；净利润17.6亿元，按年下降12.6%；毛利率按年下滑4.3个百分点至14.4%。

2025年前三季度，领益智造业绩状况虽略有好转，但毛利率回升乏力：营收375.9亿元，按年增长19.3%；净利润19.7亿元，按年增长39.6%；毛利率也回升至15.7%。

押注新赛道

领益智造将此次H股IPO募资重点投向AI相关领域，包括扩大AI服务器电源产能、加强具身智能垂直整合能力、购置先进自动化设备扩充产线、收购AI相关资产等，以完善服务器、机器人、汽车等领域的产业链布局。

服务器业务方面，领益智造主要聚焦在散热产品和电源设备上，今年9月，领益智造凭借散热技术晋升为AMD核心供应商。

机器人方面，领益智造宣言要成为全球TOP3的具身智能硬件制造商，可提供全身结构件的全工艺生产加工方案，提供伺服电机、驱动器、减速器、 灵巧手、关节模组、高功率充电、散热模组等核心零部件，具备人形机器人整机ODM能力。根据过往披露，领益智造目前为智元机器人、星尘智能、BrainCo、特斯拉机器人等提供产品。

值得注意的是，领益智造在大多数业务线上都定位为一家供应链企业，但在人形机器人业务上却开始探索推出自有品牌，但这些产品主要是应用在工业和商业场景，作为搬运、组装、展示等用途。

就在前不久的「中国科技第一展」高交会上，领益智造携多款自主研发具身智能机器人及核心硬件亮相，向外界展示其人形机器人ODM的能力。

汽车业务则是领益智造2021年新拓的板块，随著不断地收购扩张，逐渐从Tier2向Tier1（整车厂一级供应商）跨进，其已具备了动力电池结构件产品能力。

10月底，领益科技宣布拟以24亿元现金收购浙江向隆96.15%股权，以此获得汽车等速驱动轴、传动轴等零部件生产能力。此外，公司还正在收购汽车内外饰件核心供应商江苏科达。

根据招股书，领益智造汽车及低空经济板块业务收入从2022年的约10亿元增长至2025年前三季度的20亿元，正处在快速增长期，但对整体业务的贡献度依然只有5%。

资金池「见底」

在港交所利好政策推动下，今年立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等「果链」巨头纷纷递交港股招股书，以进一步拓宽国际融资渠道。其中蓝思科技已成功实现A+H布局。领益智造也希望赶上这一班顺风车。在递交港股IPO申请前一周，领益智造甚至主动终止了一项已过会的重大资产重组。

此前领益智造拟通过发行可转债及支付现金的方式，以3.32亿元收购江苏科达66.46%股权，并募集不超过2.07 亿元配套资金。11月7日，领益智造宣布主动撤回方案，重订交易对价并改为全现金收购，并因此不再构成重大资产重组。

市场分析认为，调整原因主要是发行可转债会稀释股权、增加IPO审批覆杂度，且原方案可转债定价6.50元/股（6月发布草案，较当时均价折价 20%），与当前公司15元/股左右的股价差距较大，继续执行将显著损害股东利益。

持续的收购动作让领益智造资金池逐渐见底。2025年三季度末，领益智造现金及现金等价物仅36.65亿元，而短期借款从年初的31.95亿元增至73.30亿元，现金资产与短期债务存在缺口。

截至11月25日收盘，领益智造股价报收13.41元/股，涨2.76%，总市值达979.74亿元。

