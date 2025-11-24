太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承

著名连锁餐饮企业太兴集团（6811）公布，创办人、控股股东兼董事会主席陈永安周一（24日）辞世，享年66岁。

太兴集团发声明指，陈永安自1989年创立品牌以来，凭借其卓越远见及英明领导，为集团的发展及成功作出宝贵及巨大贡献。太兴集团董事会、高级管理人员及全体员工对陈永安一直以来为集团及餐饮业所作出的努力和宝贵贡献深表敬意及感谢。集团的管理团队将继续秉持董事会制定的策略，稳健经营业务，推动集团持续发展。

声明又指，集团将适时委任新主席，并将就该委任刊发公布。同时，董事会对陈永安的辞世表示最深切的哀悼，并向他的家属致以最深切的慰问。

1989年西湾河开「太兴烧味」起家

根据资料，陈永安与集团现任执董袁志明等人于1989年在西湾河开设第一间以快餐店形式经营的「太兴烧味」起家，以「新鲜出炉」作卖点，逐步将品牌建立成跨越中、港、澳三地的餐饮王国。

从最初的烧味专门店，到之后拓展至「茶木」、「亚参鸡饭」、「敏华」等多个品牌，太兴发展成为本地饮饮界极具代表性的餐饮集团之一。截至今年中期，太兴于港澳及内地共营运217间餐厅，规模之大在同业中名列前茅。

虽然消费市道疲弱，太兴近年表现仍可谓逆市奇葩。根据今年6月公布的中期业绩，集团收入按年增长6.2%至17.12亿元，净利润更按年大增2.8倍至4,081万元，毛利率达73.4%。

陈永安不仅带领太兴成为本地连锁餐饮品牌的代表，他的离世，更为香港人留下属于一代人的味道记忆。