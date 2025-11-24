Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里旗下千问App一周下载量逾千万 超越ChatGPT成增长最快AI应用

商业创科
更新时间：11:45 2025-11-24 HKT
发布时间：11:45 2025-11-24 HKT

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问App公测一周，下载量逾1000万，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。受消息影响，阿里股价今早曾升5.9%，高见156.3元，暂报154.2元，升逾4%。

据内媒报道，千问App的爆发式增长，源于阿里Qwen模型技术实力和影响力。该模型自2023年全面开源以来，已成功超越Llama、Deepseek等竞争者，成为全球性能强劲、应用范围最广的开源大模型。

业界：有望成AI时代国民级应用

此外，Airbnb行政总裁Brian Chesky曾公开表示，公司正「大量依赖Qwen」，因其比OpenAI的模型更快速及出色；而英伟达行政总裁黄仁勋亦曾指出，Qwen已占据全球开源模型市场大部份份额，并呈现持续增长之势。

报道更引述业内人士指出，千问App的公测爆火只是开端，随着开源模型持续演进、Agent能力快速迭代、生态融合加速，千问App有望成为AI时代的国民级应用。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前