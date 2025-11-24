阿里旗下千问App一周下载量逾千万 超越ChatGPT成增长最快AI应用

阿里巴巴（9988）旗下AI助手千问App公测一周，下载量逾1000万，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。受消息影响，阿里股价今早曾升5.9%，高见156.3元，暂报154.2元，升逾4%。

据内媒报道，千问App的爆发式增长，源于阿里Qwen模型技术实力和影响力。该模型自2023年全面开源以来，已成功超越Llama、Deepseek等竞争者，成为全球性能强劲、应用范围最广的开源大模型。

业界：有望成AI时代国民级应用

此外，Airbnb行政总裁Brian Chesky曾公开表示，公司正「大量依赖Qwen」，因其比OpenAI的模型更快速及出色；而英伟达行政总裁黄仁勋亦曾指出，Qwen已占据全球开源模型市场大部份份额，并呈现持续增长之势。

报道更引述业内人士指出，千问App的公测爆火只是开端，随着开源模型持续演进、Agent能力快速迭代、生态融合加速，千问App有望成为AI时代的国民级应用。

