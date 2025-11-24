Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI内部信曝光 奥特曼承认Google令公司面对「逆风」

商业创科
更新时间：10:28 2025-11-24 HKT
发布时间：10:28 2025-11-24 HKT

Google上周推出最新AI模型Gemini 3后，OpenAI被揭承认AI技术领先优势缩减，甚至短期落后于Google。据外媒《The Information》引述一份OpenAI内部信指出，集团行政总裁奥特曼（Sam Altman）向全体员工表示，Google的成功可能会为公司带来「一段暂时性的经济逆风」，又直言经济环境转弱，公司将面临更严峻挑战。不过，奥特曼指OpenAI正在快速赶上，期望能成为AI竞赛的领导者。

Google在pre-training取得突破

在内部信曝光前，业界已传出Google在AI训练方法上实现重大突破，Gemini 3几乎在所有基准测试上名列前矛，让Google在AI竞赛中一口气超前对手。其中最关键的原因之一，是Google在许多业界人士视为「已碰到天花板」的pre-training（预训练）领域取得突破。

称OpenAI正加快追赶

奥特曼在内部信中也罕见称赞竞争对手，指Google近期在pre-training方面表现突出，但表示「我们很清楚还有很多工作要做，我们正加快追赶。」此外，OpenAI亦正打造一款代号为「Shallotpeat」的新语言模型。有指该模型开发目的之一，就是修补OpenAI在pre-training阶段所遇到的bug。

至于所谓pre-training，是指大型语言模型开发的基础，关键在于让模型理解和学习各类数据之间的关联。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
17小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
19小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前