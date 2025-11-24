OpenAI内部信曝光 奥特曼承认Google令公司面对「逆风」

Google上周推出最新AI模型Gemini 3后，OpenAI被揭承认AI技术领先优势缩减，甚至短期落后于Google。据外媒《The Information》引述一份OpenAI内部信指出，集团行政总裁奥特曼（Sam Altman）向全体员工表示，Google的成功可能会为公司带来「一段暂时性的经济逆风」，又直言经济环境转弱，公司将面临更严峻挑战。不过，奥特曼指OpenAI正在快速赶上，期望能成为AI竞赛的领导者。

Google在pre-training取得突破

在内部信曝光前，业界已传出Google在AI训练方法上实现重大突破，Gemini 3几乎在所有基准测试上名列前矛，让Google在AI竞赛中一口气超前对手。其中最关键的原因之一，是Google在许多业界人士视为「已碰到天花板」的pre-training（预训练）领域取得突破。

称OpenAI正加快追赶

奥特曼在内部信中也罕见称赞竞争对手，指Google近期在pre-training方面表现突出，但表示「我们很清楚还有很多工作要做，我们正加快追赶。」此外，OpenAI亦正打造一款代号为「Shallotpeat」的新语言模型。有指该模型开发目的之一，就是修补OpenAI在pre-training阶段所遇到的bug。

至于所谓pre-training，是指大型语言模型开发的基础，关键在于让模型理解和学习各类数据之间的关联。