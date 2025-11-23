小米澄清「电池生产线起火事件」 非电池有设计缺陷

近日网传「小米汽车工厂内电池生产线起火」 后，小米（1810）发言人在微博发文澄清，有关事件发生于2024年小米汽车工厂电池车间的生产设备调试优化过程中，操作人员在手动模式下调试操作失误，使得AGV（自动导引车）上托运的电池包与设备发生磕碰，电芯被划伤，从而造成该电池包短路引起明火，火情极小，未波及其他生产区域，且未造成人员受伤。同时，小米呼吁大家「不信谣、不传谣，对假网路资讯坚决说不」。

帖文指出，事件确实是生产流程调试工作中的偏差，但并非电池本身有设计缺陷、材料问题或制造瑕疵；而小米汽车所有车型电池包均坚持超高标准开发，小米SU7、小米YU7电池均符合电池国标相关要求。

已查证「电池车间事件墙展示」

此外，同期网络还流传一则所谓「电池车间事件墙展示」影片。小米发言人表示，查证确认相关图片是2024年初，电池车间相关设备在「最初调试」期间的检测验证问题管理看板，且相关问题在量产阶段之前均已解决。

发言人提到，在工业生产领域，新产线、新设备安装调试初期都会进行大量测试、验​​证、磨合，以充分发现问题、磨练团队，正是透过不断解决这些问题，才使得设备验证、产线磨合达到成熟状态，再投入正式生产。因此，对于产品的正式生产和质量没有任何影响。