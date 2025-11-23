Meta进军电力交易 盼加快电厂建设支持AI扩张

虽然近日市场对AI热潮产生怀疑，但Meta（META）据报正进军复杂的电力交易领域，以加快建设美国新电厂及支持AI扩张。彭博引述Meta全球能源主管Urvi Parekh指出，公司从投资者和电厂开发商获悉，愿意在早期作出长期承诺的电力买家太少，而通过参与电力交易，Meta将获得签订更多长期合同的灵活性。

需确保供应研发更先进AI

Parekh表示，电厂开发商希望确认用电企业愿意承担一定风险，「如果Meta不更积极地呼吁扩大系统供电能力，那么这项工作就无法像我们所希望的那样快速推进」。

报道指出，确保稳定的电力供应，对于Meta、微软及谷歌等科技公司来说，已经成为日益紧迫的挑战，因它们都在加紧研发更先进的AI系统和工具，而这些项目都需要消耗大量电力。以Meta正在路易斯安那州建设的数据中心园区为例，当地电力公司Entergy Corp.就至少需要新建3座燃气发电厂以满足需求。

若没有长期购电承诺，大多数电力公司均无力承担新建发电项目的成本。对于Meta等科企而言，参与电力交易提供了签订此类合同及对冲部份风险的途径，例如可能签署「照付不议」协议，承诺从新电厂购买大量电力，假如数据中心用电量低于预期，则可将多余电力转售至批发电力市场。

电价升幅超过整体通胀率

能源咨询机构Wood Mackenzie Ltd.的Ben Hertz-Shargel指出，Meta进军电力交易领域，凸显需求激增正如何迅速改变美国能源和电力领域。他表示，「我们看到市场供需两端之间的关系被打破，最大的参与者在两端同时扮演重要角色」，并指「为了更好地协调增长，部份最大的电力买家须主动支持供给侧的建设」。

即使投资者担心AI出现泡沫，但彭博预测用于构建和运行AI模型的数据中心电力需求将在未来10年内将增长3倍；近月电价升幅亦已超过整体通胀率，变成了政治问题，而扩大发电可能有助于平抑进一步的上涨。

福特曾因金属交易蚀10亿美元

Meta则表示，具备电力交易能力将让公司在获取和管理能源及容量交易方面拥有更大的灵活性。该公司在电子邮件中表示，Meta可以承诺从尚未建成的发电厂长期购电，这反过来将使这些新建发电厂能够完成必要及耗时较长的建设阶段。

不过，福特汽车曾在2000年代初期金属价格暴涨时，通过金属交易锁定钯金成本，但市场最终崩盘，福特蒙受10亿美元损失，而科技企业进入电力交易领域，也将面临类似风险，而且在能源市场中，电力交易领域一向波动剧烈，甚至易于被操纵。