Google新一代AI模型获好评 OpenAI技术领先优势不再 恐「跌落神坛」

曾经一枝独秀的人工智能企业OpenAI，近期正面临前所未有的竞争压力。一方面其主要合作伙伴微软与晶片巨头英伟达宣布与竞争对手Anthropic达成价值3500亿美元的战略合作，使Anthropic估值几乎翻倍。另一方面，Google近日发布了被称为「最智能」的AI模型Gemini 3大获好评，具备博士级的推理能力，能精准掌握内容的深度与细微差异。有分析认为，OpenAI技术领先优势已经不再。

Gemini 3 Pro性能大超同业

Google近日发布了新一代AI模型Gemini 3，据报在多模态处理能力方面，Gemini 3 Pro相比竞争对手建立了显著优势。在MMMU-Pro、ScreenSpot-Pro、Video-MMMU等多模态基准测试中，该模型相比Gemini 2.5 Pro出现明显跳跃式提升，并普遍超越GPT-5.1与Claude 4.5。而在图像理解的逻辑推理测试中，包括Humanity's Last Exam、ARC-AGI-2、AIME 2025、MathArena等基准，Gemini 3 Pro均大幅超越自家前代产品以及GPT-5.1、Claude 4.5等竞争对手。

值得留意的是，技术评测显示Gemini 3 Pro在多模态处理、图像理解及逻辑推理等方面全面超越GPT-5.1与Claude 4.5，标志著OpenAI技术优势的明显缩小。

Google行政总裁皮查伊指，Gemini 3擅长厘清使用者请求背后的脉络与意图，毋须费力提示，就能获得所需结果。该AI已从单纯地阅读文字和图像，进化到能「读懂空气」，具备最顶尖的推理能力，可掌握内容深度与细微差异。

Gemini料抢占更多市场份额

由于Gemini 3性能超卓，市场对OpenAI能否保持主导地位已出现明显分歧。JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke指出：「鉴于Google的规模、行业地位及搜索领域先发优势，Gemini可能抢占市场份额，导致OpenAI落后。」

AI怀疑论者Gary Marcus在最近的一篇博客文章中指出，「OpenAI基本上已经挥霍了它曾经拥有的技术领先优势；Google已经追上来了。」

用户方面的差距也在缩小，Google称其Gemini应用已拥有6.5亿月活用户，而OpenAI执行长Sam Altman上月表示ChatGPT周活用户达8亿。虽然统计口径不同，但竞争对手的增长势头显而易见。

英伟达与「死敌」Anthropic合作

供应链格局亦出现变化，英伟达首次同意向Anthropic提供AI硬件，这意味著OpenAI在算力资源方面的优势可能被削弱，而Anthropic的研发和商业化能力将得到显著提升。

面对竞争，OpenAI采取了激进应对，计划未来数年投资超过1.4万亿美元用于数据中心建设。然而，该公司每季度仍在消耗数十亿美元资金，这种激进资本支出策略使其估值支撑面临严峻挑战。

美银：与OpenAI合作弊多于利

另外，美银近日对OpenAI「踩多脚」，指科技巨头与OpenAI达成合作，但另一方面两者同时展开竞争，这种合作关系弊多于利。美银分析师Justin Post警告，科技巨头与OpenAI的密切合作可能带来风险：「如果OpenAI成功，它会成为更大的竞争威胁；但如果它无法达到内部目标，可能会导致算力过剩，压低整个云行业收入。」

Post认为，OpenAI对科技巨头构成的威胁大于合作带来的好处：「OpenAI在搜索、电商和企业级AI等领域的竞争风险，超过了对云业务收入的有限贡献。」随著OpenAI计划到2030年实现410亿美元的新产品收入，其竞争范围将扩展至广告和电商领域，对Meta和YouTube等巨头形成更大压力。

即使与OpenAI合作在短期内为科技巨头带来股价快速上涨等好处，但Post解释，在权衡利弊后，「我们仍将OpenAI视为对大型科技互联网公司的净竞争威胁」，其在搜索、电商和企业级AI等领域的竞争风险，超过了对云业务收入的有限影响。