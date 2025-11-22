诺科达科技拓AI机械人 本地应用与出海双轨并行

诺科达科技（519）前身为实力建业，于今年年初宣布改名并专注科技相关产业发展，进入AI机械人赛道。子公司诺科达智驾行政总裁王春生表示，机械人赛道已成为万亿美元级市场，年增长率保持双位数，发展潜力巨大，并指「当前集团所有资源都会集中投入这方面」。为应对香港人口老龄化趋势，诺科达透过「人机结合」提升人效，凭借其深度本土化定制能力，在迅速崛起的机械人赛道中完成卡位，目前正推动本地应用与出海拓展双轨并行，寻求新的增长曲线。

市场需时适应公司转型方向

谈及转型难点，王春生指出，市场需时适应与认知公司转型方向，因此集团以「商业落地」为主的轻量化运营模式，单体机械人售价颇具竞争力，并同步推出租赁与订阅等弹性方案，以扩大客户选择空间。至于合约方面，他提到国家「十五五」规划与香港特区政府均积极推动机械人应用，诺科达遂以市场为导向，会根据不同地区市场环境灵活调整运营策略。

左起：诺科达科技首席营运官赵杰文；行政总裁王春生；首席财务官兼公司秘书陆珊。 何健勇 摄

王春生强调，集团具备深度本土定制能力，针对香港公共屋邨空间狭窄、电梯受限等特点，优化产品设计，搭载粤语交互大语言模型，并与房屋署、食环署及新地（016）等政企客户合作开发场景。他预测，香港智能服务机械人的整体可触达市场规模约为50亿至100亿元，诺科达聚焦「公共设施+物业管理」领域，料未来有效可服务市场约20亿至40亿元。

随本港人口老龄化加剧，港府早前预测，2028年香港整体人力缺口将达18万人。诺科达智驾首席营运官赵杰文表示，集团已于粉岭皇后山邨落地AI清洁机械人，可自主寻找并处理垃圾；运输机械人则配备叉车系统，能以点对点模式，将660公升大型垃圾桶由地下垃圾房运送至垃圾站，替代两名工作人员每日拉250桶的繁重劳动，降低工伤风险。有趣的是，赵杰文亦分享，诺科达开发的巡逻机械人可有效劝阻「屋邨聚赌」行为，若初次提醒未果，机械人将巡回并重播影片再次警告，通常两次后聚赌民众就会散去，有效减少冲突。

强调机械人非旨在取代人力

然而，对于机械人将取代人力的普遍担忧，正引发全球性的关注。王春生强调，机械人并非旨在取代人力，而是实现「人机结合」，协助员工提升效率。他以奥海城室外清洁为例，机械人负责大部分清洁工作，环卫工人则专注于清洁角落、花坛等难以触及区域。他进一步称，集团透过「机械人+具身智能大模型」一体化策略，将传统自动化工具升级为可自主决策的智能服务伙伴。

伙阿里搭建线上营销平台

售后服务方面，王春生指，集团推出「无忧服务」，设有本地技术支持团队，最快曾15分钟内赶赴现场解决操作问题。赵杰文补充，机械人实操面临的问题「多而非难」，有时只是操作方面需要指导，集团平均2小时内可回复基础问题，48小时内技术人员即到场响应。

此外，在中企出海热情高涨的背景下，2024年中国对外净额按年增长8.4%至1922亿美元，加上香港政府成立「内地企业出海专班」，诺科达的出海计划应势而起。财务总监兼公司秘书陆珊表示，集团年初启动的计划已初见成效，透过「线上平台覆盖、本地伙伴合作、智能体精准营销」三层架构，已成功进入中东及东南亚市场，使用场景则以清洁类机械人为主，目前海外业务占比为25%。她并透露，集团正与阿里巴巴（9988）合作，搭建一站式线上营销平台，以进一步推动AI机械人出海业务。