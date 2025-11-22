Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

联储局副主席称AI热潮稳健 不会步科网泡沫后尘

商业创科
更新时间：14:24 2025-11-22 HKT
发布时间：14:24 2025-11-22 HKT

美国联储局副主席杰斐逊(Philip Jefferson)相信，当前与人工智能(AI)热潮不太可能重演千禧枓网泡沫爆破的情景，主要原因是AI相关公司已经是成熟企业且有实际盈利。

联储局最近的一份报告显示，约30%的受访者认为投资者对AI情绪的转变是美国金融体系和全球经济的一个突出风险。杰斐逊指，投资者对AI公司的热情出现在金融系统「健全且有韧性」的背景下。

未严重依赖债务融资

他表示，与投机性的网络泡沫时期不同的是，AI公司迄今为止并未严重依赖债务融资。有限的杠杆使用「可能会减少对AI情绪转变通过信贷市场传导至更广泛经济的程度」。他说，如果未来在AI基础设施的投资需要更多债务，正如一些分析师预测的那样，「AI行业的杠杆率可能会增加—如果对AI的情绪转变，损失也可能增加。我将密切关注这一发展趋势。」

杰斐逊又补充，人工智能可能会以戏剧性且「颠簸」的方式改变世界，尽管现在还太早，无法确切判断对劳动力市场、通胀和货币政策会有甚么影响。

