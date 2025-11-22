Google冀算力每半年翻一倍 皮查伊：AI竞争明年将更激烈

Google在本周发布新一代Gemini大模型反应佳，据报该公司正目标将算力每半年翻一倍。

据CNBC报道，在11月6日的全体员工大会上，Google云端副总裁瓦达特(Amin Vahdat)进行了题为「AI基础设施」的汇报，其中提到「AI计算需求」指出：「现在我们必须每6个月翻一倍......未来4-5年内需增长1000倍。」

支出不一定超过竞争对手

瓦达特在会议上表示，AI基础设施竞争是AI竞赛中最关键也是最昂贵的部分，该公司「当然的任务是建设这些基础设施，但不一定是要在支出上超过竞争对手」，但「将投入大量资金」，真正的目标是提供比其他任何地方都「更可靠、性能更高、更具扩展性」的基础设施。

除了基础设施建设外，瓦达特表示Google还通过更高效的模型和自家定制晶片来增强能力。Google上周宣布公开推出第七代张量处理单元(TPU)，名为Ironwood，据称其功率效率比2018年的首款云TPU高近30倍。瓦达特表示，公司通过DeepMind获得了重大优势，后者拥有关于未来几年AI模型可能发展方向的研究。

瓦达特说，需要能够以基本相同的成本，越来越多地以相同的功率、相同的能源水平提供1,000倍的能力、计算、存储和网络，「这不会容易，但通过协作和共同设计，我们会实现这个目标。」

皮查伊重申不积极投资风险

Alphabet行政总裁皮查伊(Sundar Pichai)和首席财务官阿什克纳齐(Anat Ashkenazi)也在会上回答了员工提问。皮查伊向员工表示，由于AI竞争和满足云计算与计算需求的压力，2026年将会「激烈」。

他还回答了关於潜在AI泡沫的问题，他重申了过去曾提到的观点——不够积极投资的风险，并强调了Google的云业务，该业务刚刚录得超过150亿美元的季度收入，按年增长34%。其积压订单达到1,550亿美元。

比其他公司更有能力承受失误

皮查伊说：「我认为在这些时刻总是很困难的，因为投资不足的风险相当高，事实上，我认为云业务数字虽然已经非常出色，但如果我们有更多计算能力，这些数字本可以更好。」他表示公司采取了严谨的方法，指出基础业务和公司资产负债表的实力，「我们比其他公司更有能力承受可能的失误。」他展望明年，「这是一个竞争非常激烈的时刻，所以不能躺在过去的成就上，我们前面有很多艰苦的工作要做，但我认为我们在这个时刻处于有利位置。」