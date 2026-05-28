孙慧雪超低胸出镜迫爆上围任睇  为丰胸公司代言攞正牌性感  近日买豪宅冲热搬内地人气升

即将迎来44岁生日的「索爆人妻」孙慧雪，近期可谓喜事连连。她不仅高调宣布在中山以200万豪掷购入四房两厅大单位，更豪言「就如买菜一样咁抵」，反映其财力极为丰厚，而相关消息一度冲上微博热搜。人逢喜事精神爽，孙慧雪近日为其代言的丰胸品牌主持节目，以一身性感战衣火辣出镜，状态巅峰，身材无敌，极度吸睛。

孙慧雪尽展丰满身材

为了靓靓出镜，孙慧雪化上精致妆容，颜值达至顶级，完全看不出是一位即将44岁、并已是两子之母的妈妈。为了配合代言的丰胸公司出镜，她身穿一件纯白西装外套，尽显型格，但时尚的外套完全无法遮掩她内里的低胸性感身材。贴身的内搭让她澎湃的上围几乎夺衣而出，丰满身材一览无遗，配上她标志性的甜美笑容，简直令人望得目不转睛，火辣程度爆表。

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孙慧雪嫁富二代入马场拉头马

事实上，孙慧雪的事业与家庭同样得意。她自2016年下嫁木材夹板批发商「富二代」罗天彦（Edwin Lo）后，先后诞下大仔「水哥」和细仔「肉肉哥」，组成幸福的四口之家。虽然已嫁入豪门，但她并未放弃事业，23年离开TVB后更成功转型为当红KOL。去年，她更曾以一身贵妇Look陪同丈夫入场拉头马，当时她身穿皮草，手挽价值十多万的Hermès Birkin手袋，贵气十足。据悉，当时是其老爷名下的爱驹「禅胜辉煌」赢得头马，一举发了笔新年财，足见其家庭生活富泰美满。

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