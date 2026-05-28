Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孙慧雪超低胸出镜迫爆上围任睇  为丰胸公司代言攞正牌性感  近日买豪宅冲热搬内地人气升

即时娱乐
更新时间：19:30 2026-05-28 HKT
发布时间：19:30 2026-05-28 HKT

即将迎来44岁生日的「索爆人妻」孙慧雪，近期可谓喜事连连。她不仅高调宣布在中山以200万豪掷购入四房两厅大单位，更豪言「就如买菜一样咁抵」，反映其财力极为丰厚，而相关消息一度冲上微博热搜。人逢喜事精神爽，孙慧雪近日为其代言的丰胸品牌主持节目，以一身性感战衣火辣出镜，状态巅峰，身材无敌，极度吸睛。

孙慧雪尽展丰满身材

为了靓靓出镜，孙慧雪化上精致妆容，颜值达至顶级，完全看不出是一位即将44岁、并已是两子之母的妈妈。为了配合代言的丰胸公司出镜，她身穿一件纯白西装外套，尽显型格，但时尚的外套完全无法遮掩她内里的低胸性感身材。贴身的内搭让她澎湃的上围几乎夺衣而出，丰满身材一览无遗，配上她标志性的甜美笑容，简直令人望得目不转睛，火辣程度爆表。

相关阅读：

孙慧雪嫁富二代入马场拉头马

事实上，孙慧雪的事业与家庭同样得意。她自2016年下嫁木材夹板批发商「富二代」罗天彦（Edwin Lo）后，先后诞下大仔「水哥」和细仔「肉肉哥」，组成幸福的四口之家。虽然已嫁入豪门，但她并未放弃事业，23年离开TVB后更成功转型为当红KOL。去年，她更曾以一身贵妇Look陪同丈夫入场拉头马，当时她身穿皮草，手挽价值十多万的Hermès Birkin手袋，贵气十足。据悉，当时是其老爷名下的爱驹「禅胜辉煌」赢得头马，一举发了笔新年财，足见其家庭生活富泰美满。

相关阅读：孙慧雪44岁生日北上做业主 首期15万闪购中山4房大屋 一日落订爆笑豪言买楼似买菜

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:04
公务员加薪｜薪酬趋势净指标出炉 高层加4.12% 中层加2.64% 低层加1.17%
政情
9小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
10小时前
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
钟镇涛大仔钟嘉浚突宣布离港 贴维港相叹一切陌生令人疲惫：是时候开启一段新的旅程
影视圈
21小时前
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
刘恺威红馆拖新欢曝光最新恋情 女方身材丰满似00后女生 气质清纯甜蜜晒爱
影视圈
5小时前
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
风扇仔「大户」试伏报告！港男深水埗丧买20把实测：竟得一款封神？好用全靠这两点｜Juicy叮
时事热话
8小时前
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
01:20
银行收紧内地客开户 记者实测各大行 中资行职员称暂停 建银：无法保证获批 汇丰指仍可申请
商业创科
10小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
炎热天气｜短暂外出要关冷气吗？专家教最佳开关时机省钱又省电 附3类降温神器使用攻略
食用安全
12小时前
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
太兴/敏华大派现金券！14餐饮品牌联推$33即减优惠／$3加购／$33特价套餐
饮食
6小时前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
5小时前