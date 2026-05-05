周嘉洛四年情玩完 《东周刊》独家爆陈滢与新欢Howie互称「老公老婆」 失恋孤单食快餐

近年备受无线（TVB）力捧、上位神速的周嘉洛，事业得意，但爱情路上似乎触礁。他与绯闻女友陈滢因合作《痞子殿下》而传出的四年「姐弟恋」，最新一期《东周刊》独家爆二人已正式分手。女方今年初被发现与另一位绯闻男友Howie在社交平台上以「老公、老婆」相称，更一同欣赏BLACKPINK演唱会，表现亲暱。面对恋情告急，周嘉洛无奈将陈滢的关系降级为「少见的朋友」，间接承认分手。失恋后的他似乎未走出阴霾，日前出席宣传活动时，虽在人前笑脸迎人，但活动结束后即回复愁容。昔日被拍到潜入女方香闺共享住家饭，如今却被目击孤身一人购买快餐，独自返回家中，神情落寞，对比强烈。

周嘉洛与陈滢戏假情真

现年30岁的周嘉洛，自2015年艺训班毕业后，凭借《爱•回家之开心速递》中「金城安」一角成功入屋，短短七年便晋升为《痞子殿下》的男主角，星途璀璨。他与比自己大6岁的陈滢，正是在拍摄《痞子》期间戏假情真。两人随后合作续集《痞子无间道》，感情再一步升华，周嘉洛更被本刊独家拍到驾车进入陈滢的佐敦豪宅，共享二人世界。事后他虽坦承常到访对方家中吃饭，并大赞其厨艺，但为保护爱苗，始终以「好好朋友」来定义彼此关系。陈滢也曾公开表示欣赏周嘉洛的喜剧才华，令这段恋情更添几分甜蜜。

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周嘉洛与陈滢再见亦是朋友

然而，正当外界看好这对萤幕情侣时，陈滢身边的另一位男士Howie却「后劲凌厉」。面对记者追问，周嘉洛坦言认识Howie，但表示陈滢的感情状况与自己无关，并强调自己目前单身，会暂时将感情事放下，专注事业。尽管恋情未能开花结果，两人依然维持著朋友关系。上月底，周嘉洛便亲身到澳门支持陈滢的音乐会，并大方称赞其演出精彩。经历情伤后，周嘉洛似乎更专注于工作，但他也在访问中透露，人越大越难开始一段感情，需要考虑的因素太多。看来这位备受瞩目的新晋小生，仍需一些时间来走出失恋的阴霾。

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