「金牌监制」钟澍佳成佘诗曼最强推手  《东周刊》独家爆豪住1亿元独立屋  戴名表揸靓车名利双收

TVB四届「视后」、今年50岁的佘诗曼（阿佘），近年孭飞的无线剧集，由《新闻女王》系列到热播中的《正义女神》，不单止皆获得高收视，还成为城中热话，更令她人气急升，跟着商演、广告、品牌代言自动送上门，名利双收！

钟澍佳戴名表揸靓车

阿佘事业再起飞，全靠背后有一个「金牌监制」钟澍佳（佳导）作后盾。这些年，佳导担任监制的剧集均叫好叫座，并成功令蚀足7年的TVB，于去年转亏为盈，难怪备受重用，兼人工十级跳。现时，贵为TVB副总裁（戏剧合拍）的他，除了手戴潮人至爱的名表Rolex Daytona ，出入揸英国顶级名车Bentley之外，住所更是1亿元的临海独立屋等，非常之巴闭！

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钟澍佳：TVB超级大红人

其实，佳导最为外界瞩目的，肯定是令连续7年亏损、陷入财政低谷的TVB，凭着去年《新闻女王2》播出后，带来的各项收益，成功转亏为盈，并且净赚5千万港元，所以他亦摇身一变成为TVB的超级大红人。

钟澍佳住亿元独立屋

在电视圈已打滚41年的佳导，于19岁加入TVB，由助理编导做起，曾担任编导、高级编导，期间执导过《卡拉屋企》、《天地男儿》、《壹号皇庭》等经典作品。现时位高权重的佳导，不单止拥有名表和名车，就连住所也越住越豪。前年3月，他与老婆联名持有的大埔比华利山别墅，以1,828万元沽出后，随即豪掷1亿元购入马鞍山的临海独立屋。这间屋的实用面积连花园、天台及平台，合共约6千呎，正合佳导两夫妻连同3名小朋友一起居住；而他的邻居亦大有来头，分别有理文造纸的李氏家族及「牛下女车神」李慧诗。

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