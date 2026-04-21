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唐鹤德患眼疾缺席张国荣纪念活动  《东周刊》独家揭亿元身家生活  两神秘男孩陪伴解寂寞

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更新时间：10:00 2026-04-21 HKT
发布时间：10:00 2026-04-21 HKT

今年4月1日是永恒巨星张国荣（哥哥）逝世23周年的日子，除了一众好友联同超过500位来自世界各地的粉丝，齐集沙田宝福山献花悼念之外，他的一生挚爱唐鹤德（唐唐），亦在网上贴出哥哥的相片，并留言：「情懐如昨天。」

唐鹤德患眼疾变「独眼鹤」

现年67岁的唐唐，虽然至今仍然单身，但一点也不寂寞。2011年，他出售大潭水塘道的优质物业，成功套现逾1亿元，所以现时的生活优哉游哉，出入既有司机接送，又家住中半山的豪宅。此外，他还有一大班朋友陪伴，当中包括两名神秘的小男孩，令他增添了不少快乐。不过，唐唐日前就不幸患上眼疾，惨变「独眼鹤」，更导致他未能出席各项悼念哥哥的活动，于哥哥死忌当日，他悉心地换上一身黑衫黑裤，隔空怀念，由司机送到中环。现场所见，他手持一樽水，步上了一座医生林立的商厦。约45分钟后，从商厦离开的唐唐，左眼包上纱布，忽然变成「独眼鹤」，手上还拿着一包药，跟着便直驱返回中半山的豪宅休养。

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唐鹤德曾疯传有新恋情

前年，内地突然疯传唐唐有新恋情，并指出他的「新欢」是一名史姓男子，不单止有两人搭肩的亲密照流出，还言之凿凿对方手上纹有「唐」字，更说对方进驻唐唐跟哥哥的爱巢，并传他们经常带同两名男孩外出，最夸张是指两名男孩由代孕所生。期间亦有网民留言，透露两名男孩是史姓男子妹妹的孩子。

唐鹤德伴两神秘男孩

唐唐不避忌跟疑似史先生及两名男孩交往，待眼疾一康复，便心急会面。日前，他由司机送到大坑，当时他左眼纱布已除，眼睛无碍，行动如常，独自步入了一间私人会所。1小时后，唐唐伴随着「史先生」及两名男孩，还有一名外佣及一名婶婶，一行6人前后脚离开。殿后的唐唐，一边跟「史先生」倾偈，一边看着两男孩的举动，突然穿蓝衫的男孩，朝着前方指手划脚询问事宜，唐唐便停下聆听，并耐心地向他解释，化身慈祥的「唐爷爷」。跟着，唐唐先送5人回他们的寓所，然后才返自己中半山的豪宅。

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