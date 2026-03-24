《东周刊》独家爆姚子羚密会富商陈文俊 亲回真实关系 与雪梨儿子徐伟栋仲了解紧？

现年45岁的TVB花旦姚子羚，被最新一期《东周刊》独家直击，撇下绯闻男友徐伟栋，与一名型男富商陈文俊（Rocky）在铜锣湾夜蒲，被揣测与徐伟栋的姊弟恋亮起红灯。姚子羚今日（24日）就最新绯闻以及跟雪梨儿子徐伟栋的进展回复《星岛头条》。

姚子羚：识咗廿几年嘅朋友

对于被指与Rocky打友谊波态度亲暱，是否有发展空间，姚子羚今日（24日）透过短讯回复《星岛头条》指：「佢系我识咗二十几年嘅朋友，佢个匹克球场开张去支持一下！」问到会否影响与徐伟栋关系？会否继续深入了解？姚子羚表示：「做得我朋友嘅全部都会了解我。」

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姚子羚新绯闻男友为匹克球总会会长

根据最新一期《东周刊》独家报道，姚子羚与Rocky在晚饭后一同进行了时下流行的匹克球双打。期间，身为「中国香港大连排匹克球总会」会长的Rocky，亲手捉住初学的姚子羚的手进行指导，二人表现得非常投契，不时交头接耳，姚子羚更被指流露出欣赏的眼神。他们大获全胜后，再移师到酒吧庆祝，举止亲密，直到深夜11时一同乘的士离开，被指已将与徐伟栋的「姊弟恋」绯闻抛诸脑后。

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姚子羚与徐少强儿子徐伟栋拍拖？

姚子羚与徐少强儿子徐伟栋因合作无线剧集《状王之王》而传出「姊弟恋」。当时二人被拍到撑枱脚，姚子羚更大赞对方是好男仔，表示有发展空间。不过，早前姚子羚被问到会否到男方家拜年时，就表示对方没有邀请她，更将关系从「了解中」降温至「友情」，言谈间似在暗示两人感情生变。