姚子羚夜蒲秘会富商 被《东周刊》独家直击打Pickleball举动亲密 与徐伟栋姊弟恋告急

现年45岁、入行24年的姚子羚被最新一期《东周刊》独家直击撇下绯闻男友徐伟栋，与一名型男富商陈文俊（Rocky）在铜锣湾夜蒲。当晚，姚子羚与Rocky晚饭后，转往餐厅楼上进行时下流行的匹克球(Pickleball)双打。初学的姚子羚获球技精湛的Rocky亲手捉手指导，期间她不时流露心心眼，二人更越玩越投契，频频交头接耳，最终大获全胜。赛后，二人移师酒吧区庆祝，畅饮间举止亲密，至晚上11时更双双乘的士离开，似乎将与徐伟栋的「姊弟恋」抛诸脑后。据悉，这位型男富商陈文俊是「中国香港大连排匹克球总会」会长，正积极推广该运动，并希望建立明星匹克球队。

姚子羚与徐伟栋姊弟恋告急？

姚子羚与徐少强儿子徐伟栋的「姊弟恋」似乎亮起红灯。去年初，两人因合作剧集《状王之王》而挞著，被媒体拍到一同饮茶、逛超市并返回女方香闺，关系不言而喻。双方事后均对外大赞对方，承认正在「了解中」。然而，早前姚子羚被问及会否到男方家拜年时，她却表示对方没有邀请，更将关系从「了解中」降温至「友情」，言谈间暗示感情生变，为这段关系的未来添上变数。

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姚子羚曾与「的士邦」谈婚论嫁

回顾姚子羚的演艺生涯，自2002年夺得《TVB8全能主持比赛》冠军后便平步青云，更在2015年勇夺「最佳女配角」，奠定花旦地位。事业得意，她的情史也同样精彩。最为人熟知的是与「的士邦」郑子邦的恋情，两人一度同居并到达谈婚论嫁的阶段，惜最终于2018年结束三年情。其后，她曾卷入与夜场董事杨伟文（Raymond）的桃色风波，被指恋上当时尚未完成离婚手续的Raymond，虽然后证实并非「小三」，但事件揭出男方复杂的感情状况，姚子羚亦迅速斩断情丝。

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徐伟栋去年传恋姚子羚？