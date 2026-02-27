曾演多部大热剧男星于物流中心打工引热议 公司证实「为维持生计」 网民爆工作态度

南韩男星林周焕曾参演《任意依恋》、《Oh 我的鬼神君》、《河伯的新娘 2017》等大热韩剧，但近日却被于物流中心打工，引发粉丝与网民热议。消息最初在讨论区及社交平台传开，有目击者表示去年8月在京畿道的物流中心看见林周焕，并称赞他工作态度认真，默默做事的身影让人好感倍增。据悉，林周焕不仅亲切地为粉丝签名，更在不同地区的物流中心从事短期工作，其敬业态度获得一致好评。对此，其所属公司Basecamp Company也证实传闻属实，表示这是在没有拍摄行程时，为了充实生活与维持生计的个人选择。

受影视寒冬冲击演员须找副业

林周焕做兼职的消息也让外界再度关注韩国影视产业面临的「寒冬期」。近年由于广告收益锐减、制作成本飙升以及OTT平台竞争激烈，韩剧与电影产量大幅下滑。据统计，2024年的影视产量相较前两年减少了近四分之一。其实演员在空窗期兼职已非个案，男星李章宇就曾感叹许多演员朋友都在打工维持生活，而以《黑暗荣耀》走红的郑星一也透露过自己成名前曾兼职快递。在这样的产业困境下，许多演员选择放下身段，透过体力劳动等待下一个演出机会。

林周焕卸下光环获赞

尽管身为出道超过20年的资深演员，林周焕曾出演《花样男子》、《任意依恋》、《Oh 我的鬼神君》、《河伯的新娘 2017》等多部热门作品，但他仍选择在物流中心打工，许多网民对此给予高度评价。经理人公司透露，林周焕目前已结束打工，正专心准备下一部作品，粉丝也期待他能带著更丰富的人生阅历，在新作中展现更深刻的演技。

