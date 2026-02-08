唐诗咏明星光环失灵？《东周刊》独家直击面包店热潮急退陷苦战 视后愁容满面驻场

「TVB视后」唐诗咏（Natalie）自2022年离开效力多年的电视台后，积极转型，将演艺事业结合个人兴趣，赴日钻研烘焙技术。学成归来后，她满怀壮志，与友人合资在铜锣湾黄金地段开设日式吐司专门店「33Cubread」。凭借星级老板的号召力及创新的骰仔牛角包，面包店于2024年10月开业后一炮而红，店外每日大排长龙成为热话。火爆的人气让唐诗咏信心大增，随即在逆市中火速扩张，接连在中环和沙田开设分店，商业版图看似一片光明。然而，开业仅一年多，这股热潮似乎已急速冷却。最新一期《东周刊》独家直击铜锣湾旗舰店门可罗雀，与昔日人头涌动的盛况形成强烈对比，唐诗咏明星光环疑似已失灵。

唐诗咏愁容满面打点

《东周刊》记者连日直击铜锣湾店，发现面包店生意惨淡，高峰时段亦仅有零星顾客，店员比客人还多，货架上堆满了待售的面包，与开业初期每人限购、一出炉即售罄的抢购潮大相迳庭。日前，唐诗咏本人亦现身店内，但她未有如往日般穿上制服亲力亲为，而是身穿便服，一脸愁容地与生意伙伴在店内外来回巡视，时而蹲下检查地板，时而抬头观察招牌，似乎在绞尽脑汁寻找突破困境的方法。据悉，面包店主打的吐司售价约50多元，有网民直言「贵得离谱」，认为高昂的定价与产品质量不成正比，是导致顾客流失的主因。当天，唐诗咏在店内全程眉头深锁，昔日被粉丝包围求合照的场面不复再，最后只黯然地带著一袋卖剩的面包提早收工，心情似乎相当低落。

唐诗咏月支16万死顶靠副业力挽狂澜

据知情人士向《东周刊》透露，面包店目前的经营状况相当严峻，每日仅录得约四位数字的营业额，但连同近8万元的月租、人工及其他杂费，每月开支高达16万元，处于「入不敷支」的状态，唐诗咏每月更需自掏腰包补贴亏损。不过，幸好开业头半年的生意异常火爆，让店舖迅速回本，才不至于「蚀入肉」。面对生意上的「插水式」下滑，唐诗咏本人亦始料未及。虽然面包店生意告急，但身为「拚命三娘」的她并未气馁。据悉，她与团队已积极投入研发新口味与策划新的营销策略，希望能挽回颓势。同时，唐诗咏亦未有放弃演艺事业，继续接拍广告及四出寻找演出机会，靠副业收入支撑，力求为一手创立的心血生意延续生命。这位经历过演艺圈高低起跌的「视后」，如今在商场上再遇挑战，相信她会凭借过往的毅力，坚持下去，为自己的事业再创高峰。

