钟镇涛懒理前妻章小蕙炮轰 《东周刊》独家直击阿B拖囡囡叹茶档 范姜变「电灯胆」

即时娱乐
更新时间：12:00 2026-02-03 HKT
发布时间：12:00 2026-02-03 HKT

现年72岁的「阿B」钟镇涛，近日无端再成新闻人物。其前妻章小蕙早前在访问中重提30多年前的婚姻，坦言后悔当年「恋爱脑」结婚，更称曾被阻挠探望子女，引起热议。然而，对于前妻掀起的风波，钟镇涛似乎懒得理会。最新一期《东周刊》独家直击他与现任妻子范姜及19岁女儿钟懿，一家三口现身中环的露天茶档，享受平民化的天伦之乐。席间，钟镇涛对女儿呵护备至，与前妻的隔空指控形成强烈对比，尽显幸福满泻的家庭生活。

钟镇涛享天伦乐

当日下午约三时，一身休闲服、头戴粉红色棒球帽的钟镇涛，与妻女在茶档轻松用餐。虽然钟镇涛已年届72，但无论样貌与身形都保养得宜，星味不减。身旁的爱女钟懿则穿上贴身冷衫，尽显玲珑浮凸的好身材，加上甜美样貌和一对小酒窝，青春可人。一家三口用餐时有说有笑，气氛融洽温馨。钟懿表现得相当「黐身」，不时挨向爸爸的肩膀撒娇，冧得钟镇涛笑不拢嘴。而这位「前世情人」的魅力显然无法挡，钟镇涛亦父爱爆棚，时而搭著女儿的肩膀，时而轻揽她的纤腰，场面温馨。饭后，由范姜负责结帐，并与店家热情地寒暄，看来是熟客。离开时，钟镇涛更直接拖著女儿钟懿的手漫步，亲密无间的模样，让一旁的范姜仿佛成了「电灯胆」，父女情深，不言而喻。

相关阅读：钟镇涛章小蕙30岁女儿高调公开恋情 一动作证极甜蜜黐缠 生母早前曾力数阿B

章小蕙奢华消费致钟镇涛破产

钟镇涛与章小蕙的婚姻始于1988年，曾是轰动全城的金童玉女，但最终因章小蕙的奢华消费及投资失利，导致钟镇涛破产，两人于1997年离婚。近年，章小蕙转战内地直播带货，摇身一变成为销售额破亿的「带货女王」，事业再创高峰。或许为了巩固「独立女性」的形象，她选择在访问中「消费」前夫，力图洗刷「香港第一拜金女」的污名。对此，钟镇涛仅淡淡回应：「都已经30年前的事，这么多年都没有讲，为何要现在讲呢？」许多网民亦不认同章小蕙的行为，认为她为博取流量而重提旧事。无论外界如何风雨，钟镇涛选择用行动证明，他早已走出昔日阴霾，专心享受与范姜一家所建立的安稳幸福。

相关阅读：章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光

