林晓峰前妻康子妮失婚5年有着落 《东周刊》独家直击与「高瘦大叔」撑枱脚 甜蜜互动曝光

49岁的康子妮（现名：康荥舫）与林晓峰离婚近五年，最新一期《东周刊》日前独家直击她与新欢甜蜜互动。日前她与一名外表成熟稳重、身材高瘦的新欢，在太子街头甜蜜漫步。两人身穿全黑情侣装，态度亲暱，边走边谈笑，随后进入一家茶餐厅用餐。席间，康子妮对男方体贴入微，而男方亦尽显风度，为她夹菜，互动充满爱意，俨如热恋中的情侣。

康子妮离婚后重新出发

离婚后的康子妮人生仿佛重新出发，她将名字改为「康荥舫」，希望能为自己转运。在事业上，她投身保险界，成绩斐然，不仅入行三个月便成为百万圆桌（MDRT）会员，更连续六年保持此资格，并在公司颁奖礼上屡获殊荣，收入丰厚，成功转型为事业女强人。与此同时，她并未放弃自己的音乐才华，凭借卓越的音乐造诣，获容祖儿、郑伊健等知名歌手邀请，担任演唱会的和音及乐手，跟随团队到世界各地演出，事业发展一帆风顺。康子妮自2020年公开离婚消息后，曾与保险界上司陈逸汮（Garry）传出绯闻，但她当时否认，称对方仅为老板。

康子妮与林晓峰离婚后仍是好友

回顾过去，康子妮与林晓峰于2002年结婚，育有两子林宝及林熙，曾是圈中公认的模范夫妻。然而，这段18年的婚姻在2020年划上句点，消息一度震惊外界。虽然夫妻缘尽，但两人依然保持友好关系，共同抚养一对儿子。他们会一起出席儿子的毕业典礼，克尽父母责任。长子林宝现正在日本名古屋修读商科，康子妮亦曾飞往当地探望。近年，林晓峰将事业重心转移至内地，人气急升；而康子妮则在事业与爱情上，似乎亦迎来了新的春天。

