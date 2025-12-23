75岁李龙基情陷三角恋？《东周刊》独家爆基哥与龙婷亲暱互动 未婚妻王青霞恐失宠

现年75岁的李龙基与其39岁未婚妻王青霞(Chris)的「爷孙恋」一直备受关注。王青霞早前因违反入境条例服刑，李龙基曾高调承诺会等她出狱并立即结婚。然而，王青霞自七月刑满后便消失于公众视野，加上李龙基多次单拖现身聚会，引发外界诸多揣测。最新一期《东周刊》独家爆李龙基似乎已有新欢，对象竟是比他年轻31岁的《中年好声音》选手龙婷！

王青霞被传是人妻仲有个仔？

尽管婚事看似延宕，李龙基近日在回应传闻时，依然坚称两人感情稳固，并已用「老婆」来称呼对方。他表示，对于网上流传王青霞尚未离婚，甚至育有一名18岁儿子的消息，他一概不予回应，并称这些都是「创作故事」。李龙基强调，两人是真心相爱，现在只是希望将感情事低调处理。他更风骚地透露自己体重增加了十多磅，心情愉快，并直言与未婚妻有生B的计划，一切随缘。

李龙基亲暱搂龙婷

然而，这边厢才刚发表完爱的宣言，李龙基另一边厢却被《东周刊》独家直击与「叔伯宠儿」、44岁的龙婷在宴会上亲密互动。李龙基当晚原本独自一人，略显孤单，但一见到同场的龙婷，便立刻精神焕发，主动上前热情交谈。两人不仅旁若无人地「蜜蜜」斟，龙婷更与他分享手机内容，李龙基甚至亲暱地搂着女方，逗得她眉开眼笑，亲密关系不言而喻，让他的感情状况更添疑云。

