宋芝龄条件超班最衬安德尊？选美出身游走娱圈及政界 《东周刊》独家爆大王陷四角恋

安德尊（大王）早前「认爱」宋芝龄后，一改作风避谈「女友」。最新一期， 《东周刊》独家直击，原来安德尊还有两位红颜知己！不过说到安德尊最好条件的「女友」，必定是47岁的宋芝龄，身为中韩混血儿，识几国语言，而且是参加1996年港姐入行，外型出众。而且有商业头脑，投资有道，被指身家丰厚。

宋芝龄有生意头脑

宋芝龄早在「韩流」吹袭香港初期，她便开办韩语学校，近年更涉足政界，在2023年曾参选区议会选举，惟最终落败。回顾她的入行之路，1996年她以17岁之龄参选香港小姐，落选后加入无线艺员训练班，其后成为合约演员，曾参演多部剧集。

宋芝龄居半山豪宅

2005年，无线播出大热韩剧《大长今》，精通韩语的宋芝龄获派访问剧中主角，因而为人所熟悉，工作量大增。自此宋芝龄便成为专业主持，更不时接活动司仪工作，月入六位数。曾有报导指，宋芝龄居于半山一个2000呎的海景豪宅，出入有名车代步，更饲养价值十万的名种狗，尽显其圈中「隐形富婆」的实力。此外，她亦有投资韩国物业，据称已在当地购入商场舖位，并表示若当地政府收地，她将可获利。

宋芝龄与安德尊传绯闻多年

宋芝龄与安德尊多年来在《流行都市》中以「情侣档」形象示人，二人镜头前后的互动都充满火花，绯闻传足多年。虽然两人一直未有正式承认恋情，但外界早已视他们为一对。早前，安德尊在林嘉华的追问下，曾一度「默认」恋情，成为网民热话。不过，事后安德尊在公开活动上被问及此事时，却又大耍太极，拒绝回应。

