安德尊被封隐形富豪 拥元朗地皮海外物业加一座山 《东周刊》独家爆获3女争宠

TVB「钻石王老五」安德尊（大王）早前被林嘉华逼供认爱宋芝龄，一度误以为二人公开关系。最新一期的《东周刊》独家爆安德尊获3女争宠，拍得住邓兆尊。现年64岁的安德尊入行40年，年轻时原打算从医，大学时修读药剂学课程，最终未有完成学业。

安德尊传家境富裕

安德尊早年已传出家境富裕，拥有庞大的家族生意，有「元朗地王」之称，加上多年来投资有道，不但睇准时机，在股票市场上斩获丰厚利润，有指安德尊在加拿大也有物业作收租之用，身家高达数以亿元。

安德尊在2022年亮相郑裕玲（Do姐）、郑衍峰、周奕伟主持的游戏节目《楼价有得估》，被郑裕玲问到投资心得时，安德尊自爆在韩国买山，震惊不少网民。安德尊当时解释在传足多年绯闻的《流行都市》拍档宋芝龄介绍下，在韩国购入一座山作为投资，宋芝龄指当地买山不算贵，如果政府收地整路：「咁就发喇！」

安德尊曾传打本给宋芝龄

安德尊与宋芝龄的「情侣」形象深入民心，曾传出有生意头脑的宋芝龄，开设多个副业，与友人创办韩文学校及代理韩国移民外，又涉猎金融界。一度有传宋芝龄的补习社由安德尊打本扩充，最终宋芝龄回复传媒时澄清，学校已经营逾10年，并否认安德尊入股。

