陈晓华封「男神收割机」  曾被指介入另一港姐冠军恋情  《东周刊》独家爆跟郭晋安关系不简单

2018年港姐冠军陈晓华，去年8月被《东周刊》独家爆和朱敏瀚秘密挞着，并于西湾河筑爱巢共赋同居。近日《东周刊》报道，陈晓华跟离巢视帝郭晋安关系并不简单，朱敏瀚发现与陈晓华的恋情出现暗涌。事实上陈晓华入行多年绯闻亦不少，除朱敏瀚及郭晋安之外，有6位绯闻男友，位位都是高颜值男神，可谓「男神收割机」。

1. 何广沛

2020年10月二人拍摄《异搜店》时传出绯闻，有指何广沛在片场对陈晓华照顾有加，更曾陪她去找厕所而双双离开拍摄现场良久。陈晓华因此被指介入何广沛与朱晨丽的恋情，但两人事后否认，坚称只是好朋友。

2. Ian陈卓贤

2020年12月，陈晓华被拍到登上MIRROR成员Ian的座驾，传闻两人撑枱脚甚至已发展至同居关系。其后陈晓华澄清只是向对方买车，而Ian的经理人花姐亦否认车上男性是Ian。

相关阅读：《新闻女王2》火辣泳装派对大比拼 陈晓华一件头遭黄宗泽嫌弃？ 惨输6大性感小花

3. 狄易达

2018年陈晓华在参选港姐时，被发现曾与狄易达在牛头角撑枱脚，爆出恋情。陈晓华其后表示想专注事业发展，两人于同年4月分手。她亦在参选期间承认过这段旧情。

4. 方力申

2024年，陈晓华与年长15年的方力申传出绯闻，两人一同担任节目嘉宾。有指方力申送公仔力追女神，更曾在玄学节目中被师傅直指有「夫妻相」。不少网民在方力申的社交媒体留言，要求他公开认爱。

5. 丁子朗

2022年两人因合作剧集《美丽战场》饰演情侣而成为好友。陈晓华曾在节目中致电丁子朗，假装喝醉要求对方接送，丁子朗虽因工作无法抽身，但仍热心找朋友帮忙，可见二人交情匪浅。

6. 罗天宇

2023年因拍摄节目《咔嚓咔嚓》结缘，同样喜欢摄影，志趣相投。两人多次被发现结伴与朋友出游，更被拍到一同出席胡鸿钧演唱会，并在社交媒体「巧合地」贴出游日照片，被指同游日本。

相关阅读：郭晋安拍《金式森林》重头戏大街大巷碌地逾10次 陈晓华哭断肠争视后