回顾李丽珍、钟丽缇、李婉华三大性感女神轰烈情史 《东周刊》独家爆星二代恋情内幕

演艺圈「星二代」时常受到关注，除了因为他们遗传了父母的优良基因，未出道已经「星味极浓」外，有的「星二代」连情史都得尽得父母真传，甚至来得还要丰富，绝对青出于蓝。最新一期《东周刊》独家直击李丽珍女儿与男友张明伟甜逛名店之余，更会李婉华大女、钟丽缇大女的恋情内幕。

李丽珍、钟丽缇、李婉华年轻时爱得轰烈

其中李丽珍女儿许倚榕、钟丽缇大女张敏钧及李婉华大女Natalie，不仅继承了母亲的美貌与身材，感情生活也同样多姿多采，而且爱得大方，从不遮掩！而三人的妈妈，年轻时同样爱得轰烈，但却有不同的际遇。

李丽珍情路最坎坷？

李丽珍的感情生活充满话题性

性感女神李丽珍的感情生活，如她的电影一样充满话题性。年轻时爱情至上的李丽珍，直认被爱情冲昏头脑与著名作词人潘源良的恋情，分合多次，始终是外界关注的焦点。两人因合作电影《恋爱季节》结缘，但当时潘源良已有家室。多年后重逢，两人爱火重燃，但感情路依旧波折，数度分合。除了潘源良，李丽珍也曾与钱嘉乐因戏生情，但恋情同样未能开花结果。 另外，她与太极乐队成员雷有晖的一段情，也曾一度传出婚讯，可惜最终仍以分手收场。最为轰动的，莫过于她与已婚发型师Jacky Ma的绯闻，其妻甚至出书大爆三人关系，在当年引起轩然大波。59岁的李丽珍曾表示有一段时间好痛苦，疫情期间父母相继离世，连爱犬都到彩虹桥。不过她认为崎岖之路已经过晒，现在平平淡淡、身体健康、工作顺利，又有女儿陪伴已经好幸福，或者到70岁时会遇上一个真心关心她的伴侣。

钟丽缇历三段婚姻如今幸福满溢？

钟丽缇与张伦硕似母子多过夫妻

「性感女神」钟丽缇的感情世界，同样多姿多彩。钟丽缇曾经历了三段婚姻，育有三名女儿。她的第一任丈夫是Glen Ross，两人在1998年结婚，育有一女Yasmine，但婚姻仅维持四年便告终。2003年，她与台湾音乐制作人严铮结婚，并诞下两名女儿Jaden及Cayla，但这段婚姻亦于2011年划上句点。2015年，钟丽缇在真人秀节目中，与比她年轻12岁的男星张伦硕相识相恋，并于2016年步入婚姻殿堂。婚后，钟丽缇的三名女儿更跟随继父姓张，一家五口乐也融融，虽然因为关系女尊男卑，而且又不时被指二人似母子多过夫妻，故此屡传婚变，但二人未有受传闻影响，钟丽缇选择更专注于两人之间的实际相处与幸福感，她亦不时在社交媒体上分享家庭乐，幸福之情溢于言表。

李婉华情归圈外人移加生活？

李婉华曾恋吴镇宇、何家劲

李婉华在90年代以性感惹火而见称，但感情生活未算太姿多彩，曾有两段为人熟知的恋情。李婉华与影帝吴镇宇在1989年因合作电视剧《公私三文治》而相恋，这段长达八年的感情，是她的初恋，当时两,有指分手原因是李婉华想结婚组建家庭，而吴镇宇专注于事业发展，于是导致了两人之间日益增长的分歧，但她对吴镇宇仍是赞不绝口。其后李婉华在1998与「展昭」何家劲交往，不过拍拖三年分手收场，她曾说：「何家劲系个好有上进心嘅人，拍拖𠮶阵已经听佢讲想搞生意，但系我当时只想结婚生仔，但佢嘅工作基地却喺内地，好难安定落嚟。我唔想再嘥时间，所以最后都系分手。」直到2001年，李婉华终觅得真命天子，与加拿大籍股票经纪李守正相恋，并于2003年在加拿大结婚：「𠮶阵佢好听我说话，乜嘢都冇所谓，而且佢读书多啲点，我欣赏佢嘅价值观、世界观，最吸引我嘅系佢钟意小朋友，亦好想结婚。」李婉华婚后育有一女及一对双胞胎儿子，为相夫教子而决定淡出享受温哥华的生活。