Candy《造星IV》出身被封COLLAR最高人气成员 自称从未拍拖 遭《东周刊》踢爆秘恋193

35岁的ERROR成员193（郭嘉骏），入行后经历多段恋情，他遭最新一期《东周刊》踢爆，跟COLLAR成员Candy（王家晴）秘挞10个月。现年22岁的王家晴参加ViuTV选秀节目《全民造星IV》入行，之后加入女团COLLAR成为团中「仙气担当」，凭甜美颜值拥有不少Fans，人气相当不俗，2023年首次拍摄港产电影《邪Mall》即担任女主角。王家晴曾向外表示自己是「A0」即从未拍过拖，如今和193挞着，换句话说这位女神终于实现初恋，进入人生新阶段。

王家晴自称A0极难追

王家晴凭仙气高颜值于女团COLLAR稳坐一席，受欢迎程度不比人气王Ivy So苏雅琳、Marf邱彦筒和Day许轶低，但她入行后受访，多次表示自己从未拍拖。2022年初，王家晴在接受访问时表示，当时正值COLLAR刚出道，因此团员们都把重心放在事业上，无心恋爱。而在同年的另一次访问中，王家晴透露自己从未谈过恋爱，因此也没有暗恋过异性。

王家晴被指是「A0专家」

她表示自己虽然没有恋爱经验，但对另一半的条件要求颇高，因此被媒体形容为「A0专家」和「极难追」。王家晴指自己从有2段似有还无的Puppy Love，不过就没有发展，虽然自己是易动情，但「感觉好快冇」，当时就曾被森美直指她「冇爱嘅感觉」，难怪变成「A0专家」。

王家晴情倾冷静型男友

对于理想男友，王家晴曾指自己喜欢冷静型男友，因为她认为自己的性格比较急躁，所以希望未来男友的个性能够冷静沉稳，两人可以互补。 而观乎193之前多次作出惹火言论，又曾跟网民隔空对骂，似乎未必可以列入为冷静沉稳的类别。

王家晴25岁前受2段情伤？

中学时期曾经是女子篮球队、田径队及排球队成员的王家晴，5年前于香港中学文凭考试获得最佳五科成绩24分，入读香港城市大学社会科学学士（心理学），并于今年6月毕业。去年她跟Day许轶到台湾拍节目，当时就有算命师给她批命，指她于25岁之前要经历2段情伤，更指她要受完情伤才可以结婚，婚后运势更会大增。

