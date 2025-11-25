ERROR情史大揭秘！保锜多索爆「女友」肥仔最专一 《东周刊》独家爆193恋Candy

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

即时娱乐
更新时间：13:00 2025-11-25 HKT
发布时间：13:00 2025-11-25 HKT

男团ERROR成员入行以来桃花运旺，最新一期《东周刊》独家爆「193」郭嘉骏情陷细13年的同门师妹，与女团COLLAR成员王家晴（Candy）甜蜜约会，更被见到做司机管接送。除「193」郭嘉骏有传去年飞甩拍拖逾3年的「人气女神」阿Gi（樊沛珈）外，ERROR另外三位成员吴保锜、「肥仔」梁业、「阿Dee」何启华，同样感情生活精彩。

ERROR四子桃花旺

ERROR四子之中，以保锜换画速度最频密，曾与张沛乐（沙律）、网红葱葱、菊梓乔传恋情。「肥仔」梁业则与初恋女友阿芬离离合合藕断丝连，而「阿Dee」何启华入行后曾公开有女友文芊澄，二人于2015年开始拍拖，当时阿Dee曾称女友是「默默守护他嘅女人」，但两年前已暗示分手。

相关阅读：ERROR 193郭嘉骏暗挞师妹 《东周刊》独家直击与COLLAR成员Candy拍拖撑枱脚

在ERROR四子中，保锜被视为新一代「女神收割机」，2021年爆出暗挞「性感女神」张沛乐（沙律），当年被指是疑似正印女友赖嘉贤（Carrie）开腔，声讨保锜「被分手」，更传出保锜是「偷食惯犯」，事后保锜曾公开道歉「处理唔够成熟」，但与沙律的一段情仅一年便结束。保锜于2023年9月被爆与电竞KOL陈雪聪（葱葱）拍拖，却遭葱葱暗示情变。

保锜绯闻不绝频换画

保锜去年传出恋上菊梓乔，二人未曾认爱，但曾表示「了解中」，保锜更被拍到高调晒出印有对方照片的锁匙扣，以证感情稳定。但保锜于去年10月曾传出转軚追「体育女神」黄捷颖（Vinky），二人在运动场结缘，女方更多次在社交媒体上载与保锜的跑步合照。

肥仔与初恋女友离离合合

相较于保锜的丰富情史，队长「肥仔」梁业的感情路则显得专一。肥仔与初恋女友「阿芬」拍拖多年，曾在2021年一度结束8年情，但二人一年后复合。当时阿芬曾在社交平台表示，与肥仔是因了解而分开，但会互相祝福及支持。复合后，二人感情稳定，肥仔亦专注于事业发展。

阿Dee曾认爱后暗示单身

至于「阿Dee」何启华入行后，曾公开与节目《Good Night Show广告女皇》文芊澄拍拖。二人于2015年相恋，阿Dee曾形容女友是「默默守护他的女人」。不过阿Dee在近年的访问中暗示已经分手，并表示现时事业心重，认为拍拖并不实际。

