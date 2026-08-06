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轰-6N挂「惊雷-1」空射核导弹首曝光 歼-20全程护航

即时中国
更新时间：09:35 2026-08-06 HKT
发布时间：09:35 2026-08-06 HKT

央视近日在「八一」建军节期间播出《制胜》纪录片，在最后一集，首次曝光轰-6N轰炸机挂载可携核弹头的「惊雷-1」空射弹道导弹的镜头，画面中，有两架歼-20隐型战机为轰-6N护航。军事界关注，此举是否中国对外展示新的空中核打击编队。

展示完整空中核打击编队

据军事媒体《Army Recognition》报道，轰-6N是中国唯一可空射弹道导弹的轰炸机，能以机腹半埋式挂架携载大型导弹执行远程作战任务。

相关新闻：歼-20发射「小飞棍」导弹疑为新型「霹雳-16」 可猎杀300公里敌机

轰-6N挂「惊雷-1」空射核导弹首曝光。
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轰-6N挂「惊雷-1」空射核导弹首曝光。
轰-6N挂「惊雷-1」空射核导弹首曝光。
去年大阅兵中亮相的「惊雷-1」空射弹道导弹。
去年大阅兵中亮相的「惊雷-1」空射弹道导弹。

在去年纪念抗战胜利80周年大阅兵中首次亮相的「惊雷-1」（JL-1）空射弹道导弹，是中国空中核打击力量新装备，其射程、推进方式、弹头数量等细节目前尚未公开。

军事界猜测「惊雷-1」射程在5000至8000公里之间，轰-6N在配合空中加油下，「惊雷-1」可以攻击1.1万公里外目标。

报道指，今次《制胜》有别过去只展示轰炸机或导弹不同，此次官宣画面，同步出现了两架歼-20伴飞护航，分析认为是中国是展示一整套的空中核打击编队，包括轰炸机、隐身战机、空中加油机、预警机等，增加轰炸机突破防空网完成核打击的成功率。

分析又指，歼-20护航轰-6N的画面，可能亦是吸收了俄乌战争的经验，因在现代战争下，大型轰炸机若缺乏制空掩护，面对长程防空导弹与战机拦截时，生存能力将大幅下降，因此制空权与护航能力已成为远程打击的重要环节。

 

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