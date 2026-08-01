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《热辣滚烫》现实版︱杭州女靠AI+毅力狂减50KG 三高消失变靓新娘

即时中国
更新时间：07:00 2026-08-01 HKT
发布时间：07:00 2026-08-01 HKT

都市女性或常觉得，即使如何努力，减肥效果都不如人意。最近，内地年轻人兴起利用AI帮助，让减肥这件事变得更有效率。他们吃饭前，先举起手机拍照，让AI分析完热量和营养，再决定是否吃。

杭州85后女子「潇芒」，就靠AI配合毅力，成功减掉50公斤，脂肪肝、三高都消失，穿上漂亮婚纱，与自己十年恋爱长跑的男友结婚。


潇芒接受内地传媒《钱江晚报》访问表示，男友曾求婚无数次，她都因身材原因未有答应。一来觉得自己穿婚纱不好看，怕被人指指点点，此外，体检查出脂肪肝、三高，还有胰岛素抵抗，健康问题让她一直抗拒结婚。

身高1米7的她最重曾达236斤（118公斤）。后来，她开始用手机的AI程式分析8食物热量和营养，将所有资料储入自己记录，有时间就去运动。经过一年时间，她成功从「重量级」变身「轻盈派」。

潇芒表示，减肥后去试婚纱，因为每隔两星期试身，每次都要改小一次，连婚纱店老板都要她别再瘦下去。

今年5月，潇芒去医院做身体检查，竟发现不仅三高、脂肪肝全部正常，连以前的甲状腺结节、乳腺结节都消失。潇芒的成功例子让整个办公室掀起一股减肥热潮。如今至少二、三十个同事都跟著瘦了。

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