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天价苹果｜上海「苹果专卖店」¥399元一颗引发热议 顾客尝后点评价？

即时中国
更新时间：12:00 2026-07-28 HKT
发布时间：12:00 2026-07-28 HKT

上海街头近日出现一间极具话题性的「苹果专卖店」，售卖的不是iPhone或电子产品，而是真正的食用苹果。这间位于上海襄阳南路、名为「μήλο」（希腊语「苹果」之意）的店舖，打着「Only Apples」的旗号，售买多款定价高昂苹果，在社交平台上引发强烈热议。其中一款名为「云南红玫瑰」的苹果，单颗售价竟高达399元人民币（约430港元），而一个名为「时令组」的苹果组合，售价更惊达3,591元人民币（约3,870港元），被网民调侃是「水果界爱马仕」。

20多个品种 销冠一颗索价99元

据内地媒体及网上图片显示，该店装潢充满文青风格，店内售卖超过20种苹果。除了按斤秤重售卖的富士、蛇果等平民品种外，其余如王林、爱妃、青森、香格里拉等高档品种，均如珠宝般被细致地摆放在玻璃橱窗内，按「颗」售卖。

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店内最畅销的品种是产自西藏林芝、单颗售价99元（人民币，下同）的「Toki特选」；而最昂贵的单品则是产自西藏、据称带有玫瑰花香的「香格里拉特选」，每颗售价近300元。多款贵价苹果标榜「免洗、可带皮吃」，意即无农药残留且未打蜡，被视为高价水果的身份证明。

口感普通被批「智商税」

然而，这类「天价」苹果的实际品质却备受质疑。有曾光顾的消费者坦言，虽然店员解说专业，但苹果本身口感其实相当普通，甚至买了宣称有「荔枝味」的苹果，吃起来也与普通苹果无异，认为高定价只是利用消费者的猎奇心理与打卡心态。

中南财经政法大学公共管理学院徐双敏教授分析指出，这类高价产品之所以存在，一方面是为契合不同消费群体的差异化消费需求；另一方面，这极可能是商家的「眼球营销」手段，透过惊人的高昂定价来吸引客流及提升知名度。

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