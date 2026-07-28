Kimi K3｜月之暗面开源2.8万亿参数AI模型 传计划年内赴港IPO

中国AI初创企业「月之暗面」（Moonshot AI），于周一（27日）深夜投下一枚震撼弹，正式宣布将其旗舰级大型语言模型「Kimi K3」的权重数据全面开源，允许全球开发者免费下载及部署。



这款被誉为「全球最大开源模型」的神级产品，不仅性能直逼美国巨头OpenAI，据传更带动月之暗面的估值飙升至500亿美元（约3,900亿港元），并计划最快于今年内来港进行首次公开募股（IPO）。

2.8万亿参数全球最大撼动矽谷

据官方介绍，Kimi K3 拥有高达2.8万亿个参数，并具备100万个Token的超长上下文窗口，能一口气单次处理极其庞大的文档或程式码库。海外开发者实测显示，K3在游戏设计等综合评分上甚至超越了GPT-5.6及Claude等美国顶尖闭源模型，且调用成本仅为对手的十二分之一。

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令人震惊的是，月之暗面不仅开源了模型本身，更史无前例地同步开放了三项底层训练系统基础设施（Infra）。虽然此次开源采用自订Kimi K3许可证，容许开发者免费下载、部署及微调，但规定年收入超过2,000万美元的商业用户须另行签约。

业界形容此举「犹如免费送出米芝莲三星食谱兼整个厨房」，誓要以极低成本打破美国企业筑起的「闭源高墙」。

单日销售额激增6倍

Kimi K3 的爆红不仅引发全球AI概念股震荡，更为公司带来惊人收益。据悉，自K3问世以来，月之暗面的单日销售额已暴增至少6倍。

Kimi K3的开源被业界视为「DeepSeek时刻」的延续，反映国产开源模型正以价格及开放性挑战闭源生态。此前DeepSeek等国产开源模型已在全球市场快速崛起。

在现年34岁的清华学霸创办人杨植麟带领下，这只国产AI独角兽正迎来资本狂欢。据彭博引述消息人士透露，月之暗面正积极筹备IPO前的最终轮融资，目标估值推升至500亿美元，并加速拆除海外红筹架构，计划最快于今年底或明年初在香港挂牌上市，势将成为港股市场最瞩目的AI科网巨无霸。

