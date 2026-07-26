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东方航空｜兰州飞贵阳「尿袋」自燃火烧行李架 空少冷静灭火安抚乘客｜有片

即时中国
更新时间：22:30 2026-07-26 HKT
发布时间：22:30 2026-07-26 HKT

一架由兰州飞往贵阳的航班，在降落滑行期间乘客头顶的机舱行李架突然起火，火势一度蔓延，幸机组人员及时扑灭，全机人员安全。贵阳龙洞堡机场消防证实，起火原因为一名旅客携带的流动电源（内地称充电宝、港人俗称「尿袋」）发生自燃，事故未造成伤亡。

事发于7月24日上午约11时，涉事航班为东方航空由兰州飞往贵阳的班机。据网上片段显示，客舱头顶行李架冒起明火，火光清晰可见，浓烟弥漫。机组人员迅速打开行李架，取出起火行李箱扑救，同时安抚受惊乘客。

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一名乘客忆述，飞机刚落地正在滑行时，前方旅客突然尖叫并大喊「着火了」。他一度以为是飞机外部起火，抬头才发现是行李架失火，随即准备逃生。乘客指，机组人员反应迅速，三名机员合力将涉事行李箱拖出并将火扑灭。

贵阳龙洞堡机场消防表示，消防人员赶抵时火势已被机组控制，经初步调查，确认起火源头为乘客携带的「尿袋」自燃。事件中无人受伤，不影响其他航班运作。

是次意外再次引起外界对机舱内携带流动电源安全的关注。根据航空安全规定，流动电源须随身携带，严禁放入寄舱行李；飞行途中亦禁止使用，以免因挤压、过热等因素引发火警。

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