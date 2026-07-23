《被裁掉的女孩》︱AI短剧播放量破2亿 虚拟女主「方桃子」社媒吸粉35.5万︱有片

中国短剧急速转向AI生成，虚拟主角更跳出剧情，开设社交平台账号，建立个人IP。近日热播的AI短剧《被裁掉的女孩》，总播放量已逾2亿，男女主角「方桃子」与「周以衡」，个人账号甫开设，即吸纳大量粉丝，「方桃子」粉丝更达35.5万，男主「周以衡」也有11.8万，让AI角色冲击真人明星的界线。

女主靠实力逆袭引共鸣

AI短剧《被裁掉的女孩》，主要讲述从小县城只身前往大城市打拼的「方桃子」在模特儿圈闯荡，因外形亮丽，被妒忌的同行排挤，「方桃子」又拒绝向时尚总监屈服，不肯接受富二代照顾，纯靠自己实力及经营账号，成功拿到巴黎时装周的入场券。

「方桃子」的逆袭，引起许多网民共鸣，单一平台的播放量已超过2亿次，成为热门短剧。短剧爆红后，剧中男女主角也走入「现实」，开设个人社交账号，相关话题在全网讨论量超过8亿。

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「方桃子」的账号至今已有超过35万粉丝，透过做三文治、买花及健身等生活点滴制造「活人感」，成功与真实网民互动；「周以衡」则在社交账号摆满玩偶并公开「追求」女主角，吸粉超过11万。「周以衡」与「方桃子」在留言区的频繁互动，两人CP话题讨论量高达300万。

AI主角可控零丑闻风险

AI主角经营社交账号，突破传统靠剧情桥段的宣传模式外，《被裁掉的女孩》的男女主角的成功，也与AI技术越趋成熟有关，二人影像保留了细致的皮肤纹理、毛孔、甚至小痘印，眼珠转动与皱眉等微表情连贯自然，被观众形容为「比过度磨皮的真人剧更具真实感」。



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「方桃子」的角色设计，也成为网民热烈讨论的话题，有人认为她撞脸日本女星小松菜奈，也有人觉得「方桃子」无论外形气质，以至剧中人设，也与现实中淘宝模特易梦玲高度相似。

AI主角跳出「屏幕」，以明星生活化设定与网民互动，被视为进一步冲击真人演员的界线。有影视业者指，AI演员经营社交账号，相较真人演员具有更多优势，包括24小时全天候待命、无绯闻丑闻风险、毋须争夺档期等，成为低风险的制作选项。

上述影视业者认为，短期内AI技术仍难以完全取代真人演出，但AI演员的受欢迎，则会加速淘汰仅靠流量营销、缺乏专业能力的从业者。