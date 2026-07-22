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深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判

即时中国
更新时间：21:30 2026-07-22 HKT
发布时间：21:30 2026-07-22 HKT

深圳地铁升级安检后，高峰时段多个车站排起人龙，引发乘客不满。今日（22日）深圳地铁急推3项优化措施，目前进站安检效率明显提高。央视网就此撰评质疑，为何预案没能做在前面，一座创新城市的公共服务，要看是否把市民体验、城市运行逻辑摆在决策前端。

相关新闻：北上注意︱深圳地铁入站严查致严重挤塞 即推3措施改善

深圳地铁20日起严查入站市民，令通过安检的时间大幅增加。小红书
深圳地铁20日起严查入站市民，令通过安检的时间大幅增加。小红书
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深圳地铁20日起严查入站市民，令通过安检的时间大幅增加。小红书

官媒央视网今晚（22日）撰评，质疑这些本就属于政策落地前的预案，为何没能做在前面？客流规模、峰值压力、网站承载力，都是可研判的，而新政出台前的压力测试，本就是公共服务政策的应有之义。

相关新闻：北上注意︱深圳地铁「逢包必检」安检塞爆 混乱间有乘客撞倒职员

央视网称，深圳地铁纠偏的速度值得肯定，但核心反思不能止步于事后补救。一座创新城市的公共服务，治理水准高低，不应只以舆情出现后的补救效率作为评判标准，更要看政策出台之前，是否把市民体验、城市运行逻辑摆在决策的前端。

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