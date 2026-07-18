共享单车︱三大平台齐加价最低消费1小时 短途民众怨：骑不起了

内地许多民众在距目的地「最后1公里」也会选择租用共享单车来代步，贪其价廉灵活。美团、青橘、哈啰三大共享单车平台齐齐加价，由¥1.5元/30分钟普遍调整为¥1.88元至¥1.99元/60分钟，变相令大部份只租用30分钟以内的消费者，被大副加价，引起部份消费者不满。

短途出行平均加价约3成

美团、青橘、哈啰等三大共享单车平台，不约而共在近期宣布，会在北京等城市同步加价，起步价加至¥1.88-1.99元。

由于加价之外，三大平台又将起步时长，由过去的30分钟，延长至60分钟，换言之消费者遭到变相加价，因为选用共享单车的，主要使用时间也在30分钟内。

据中国新闻网引述中国自行车协会2025年资料，全国居民单自行车（单车）单次平均骑行时长约15-20分钟，绝大多数使用者根本用不完60分钟的基础时长，起步时长要60分钟，令单次出行成本由过去¥1.5元涨至近2元。

网民纷纷抱怨，「叫短途通勤的人怎么办」、「快坐不起了」、「还不如坐公车」、「当初拚命烧钱内卷，目的就是为了今天啊」。

有业内人士透露，这次涨价目的是推动使用者购买年卡、季卡等套餐，以长期留客。

对此，有网民指，如办季卡等，平均每次出行的车费确实可以与加价前相若，却要牺牲跨平台选择的灵活性。