安徽女清吧遭落「伟哥」兼非礼 报警未获受理引争议

安徽滁州4个月前发生一宗女子在清吧遭陌生男子投放处方壮阳药「伟哥」的案件，因警方不予刑事立案而陷入僵局。当事人程女士于昨日（17日）公开发声求助，控诉本地部门拒绝受理，令其面临无诉讼程序可走的绝望境地。

摸腿搂腰兼落药狡辩「只是开玩笑」

该事件源于2026年3月12日晚上，程女士在滁州某清吧遭到陌生男子韩某搭讪纠缠。期间，韩某对她进行摸腿、搂腰等肢体骚扰，程女士因感到害怕而将其推开。随后，韩某拿出一份英文包装、内含100毫克「伟哥」等量成分的药物向程女士展示。

闭路电视随后更拍到，韩某趁程女士离席上厕所时，将该袋装药物投入她的玻璃杯中，并在程女士快回座时往杯内倒满啤酒。程女士返回饮用后，察觉杯底残留粉红色凝胶异物而报警求助。

警方到场取证后，滁州市公安局琅琊分局却认为事件不构成刑事犯罪，不予立案，仅促成治安调解，由韩某向程女士赔偿13,000元人民币了事。涉事男子韩某接受媒体访问时，甚至轻描淡写地指「只是开玩笑倒进杯子让她尝一下」。

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惟「伟哥」不属管制药品

然而，程女士在咨询律师后，认为下药行为已涉嫌刑事犯罪，决定撤销调解协议、全额退还赔偿金，并坚持循法律途径维权。

目前，本案在刑事法律适用与诉讼程序上面临多重障碍。在刑事立案方面，由于「伟哥」属于普通处方药，并非国家管制的麻醉或精神类药品，因此无法适用「欺骗他人吸毒罪」或「投放危险物质罪」。

同时，因程女士及时察觉而未饮用，未造成轻伤以上的实质身体后果，亦难以达到「故意伤害罪」的立案标准。尽管监控显示韩某是趁人离席时偷投，但其「开玩笑」的自辩，直接影响了司法机关对其是否构成「强奸或强制猥亵未遂」之主观意图的认定。

后续处理引发公众强烈质疑

但是，此案的后续处理也引发了公众的强烈质疑。舆论认为，即使刑事立案存在困难，韩某下药及肢体骚扰的行为已明显违反《治安管理处罚法》，警方理应对其处以行政拘留和罚款，而不应仅以行政调解结案。

此外，案件的程序性障碍也令人生疑，程女士透露，滁州市琅琊区人民法院拒绝受理其上诉状，且拒绝出具不予受理的裁定书，使她目前面临无法进入司法诉讼程序、连法庭也无法登上的困境。

程女士重申，案发当晚她遭受了猥亵、下药、被抢夺报警电话及毁灭证据等侵害，并在拒绝签署被诱导的谅解书后遭到恐吓，而现场闭路电视已完整拍下过程。这场经历给她带来严重的心理创伤，不仅半月内体重骤降十多斤，更被诊断出重度以上的焦虑与抑郁，甚至连派出所提供的瓶装水都不敢饮用。