Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中央宣传部原副部长蔡赴朝被调查 长期在北京工作

即时中国
更新时间：14:11 2026-07-15 HKT
发布时间：14:11 2026-07-15 HKT

官方公布，中央宣传部原副部长、原国家新闻出版广电总局局长（正部级）蔡赴朝涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

现年75岁的蔡赴朝，北京市人，长期在北京工作，负责宣传系统，1998至2000年任北京市委宣传部副部长、市对外宣传办公室（市政府新闻办公室）主任。

2000年至2002年，蔡赴朝出任北京市委副秘书长、办公厅常务副主任，2002至2008年任北京市委常委、宣传部部长，后兼任北京市副市长。

2011年，蔡赴朝升任中央宣传部副部长、广电总局局长、党组书记，后兼任国家版权局局长，至2016年转任全国政协教科文卫体委员会副主任，2018年退休。

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
01:15
DSE放榜2026状元名单．持续更新︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹
社会
3小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
8小时前
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
5小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
22小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
2026-07-14 10:43 HKT
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
教育新闻
3小时前
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学首诞状元刘子恬。(小图)左为校长陈伟佳。
00:49
DSE放榜2026｜浸大王锦辉中小学首名状元刘子湉曾跳级 冀入中大读脑神经科学
教育新闻
1小时前
DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医
01:14
DSE放榜2026｜拔萃女书院诞两状元 其中一人受长期病患妹妹启发 立志留港读医
教育新闻
3小时前
01:54
DSE放榜2026︱6科5**状元共24位 包括14男及10女 当中11人成超级状元
社会
2026-07-14 14:25 HKT
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛。路透社、美联社
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
足球世界
9小时前