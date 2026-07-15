中央宣传部原副部长蔡赴朝被调查 长期在北京工作

官方公布，中央宣传部原副部长、原国家新闻出版广电总局局长（正部级）蔡赴朝涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。



现年75岁的蔡赴朝，北京市人，长期在北京工作，负责宣传系统，1998至2000年任北京市委宣传部副部长、市对外宣传办公室（市政府新闻办公室）主任。



2000年至2002年，蔡赴朝出任北京市委副秘书长、办公厅常务副主任，2002至2008年任北京市委常委、宣传部部长，后兼任北京市副市长。



2011年，蔡赴朝升任中央宣传部副部长、广电总局局长、党组书记，后兼任国家版权局局长，至2016年转任全国政协教科文卫体委员会副主任，2018年退休。