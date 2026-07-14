内蒙摄影比赛一等奖被质疑AI生成 业界：太假了

AI（人工智能）越来越强大，用以创作范畴时甚至真假难分。近日，内蒙呼和浩等一个摄影比赛中，一幅得奖作品被质疑属「AI生成图片」。

该名为「艺润北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民摄影双月赛第三期获奖名单中，一等奖作品《洒乐园林》被指相中有三名清洁工在座椅上休息欢笑，其中一人正将水壶中的水由上而下倾倒而出。惟画面中两名清洁工人所穿背心文字，出现乱码。

清洁工人背心现乱码

不少网友质疑作品是「AI生成的图片」，并质疑比赛评选的公正性。事件发酵后，目前相关推文已被删除。

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《南方都市报》报道，该比赛由呼和浩特市文学艺术界联合会主办、呼和浩特市摄影家协会承办，第三期主题为「趣味与偶遇」，评判团从投稿作品选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖10名。



事件曝光后，比赛主办单位工作人员称，目前单位正在调查这件事情，后续相关情况会公布。



主办单位另一工作人员告诉内媒记者表示，发生这种事必须要调查，当有结果会公开。当地有摄影协会相关工作人员看过获奖作品后形容，「这个的确太假了」。