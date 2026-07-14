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世界杯2026︱阿根廷国家队物助广西洪灾 捐出水杯毛巾背包等物资

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更新时间：14:00 2026-07-14 HKT
发布时间：14:00 2026-07-14 HKT

世界杯半准决赛将在16凌晨上演，由阿根廷对战英格兰，争夺决赛席位。大战前夕，阿根廷国家队在微博发文，指为援助广西洪灾民众，决定将国家队的水杯、毛巾、服装、背包等物资捐出。

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阿根廷国家足球队7月14日发文称，世界杯期间感受到非常多来自中国球迷的支援和助威，他们看到广西洪水的新闻后，希望回馈这份支援，捐赠一批阿根廷国家队的物资，包括水杯、毛巾、服装、背包等物资。

美斯期待对英格兰一战。
美斯期待对英格兰一战。
阿根廷国家队物助广西洪灾。
阿根廷国家队物助广西洪灾。

文中指，会尽快联络可以帮助我们实现捐赠的伙伴，把这些象征我们友谊和支援的物资，完成对受灾地区的捐赠。

至于队长美斯，则在13日晚发文，称对英格兰一仗将是特别的比赛，「我第一次对阵英格兰。我几乎跟所有球队都交过手，唯独没有碰过他们。」

「这很特别，因为他们是一支伟大的球队，是足球强国，面对这样的对手总是令人兴奋，尤其是在世界杯半决赛中。」

 

 
 
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