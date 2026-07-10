泰山景区筑135公里「刀片铁丝网」被轰煞风景伤动物 官方：将有序拆除

山东泰山景区近日因加装总长达135公里、布满锋利刀片的铁丝网而陷入舆论风波。大批民众及网民强烈质疑，官方在野外筑起「铜墙铁壁」实为防范游客逃票，不仅大煞风景，更危及野生动物性命。面对排山倒海的反对声浪，山东泰安官方8日召开会议，并宣布将「分区域、分时段」，有序拆除或替代这批刀片网。

斥资逾¥2500万建造

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山东泰安市委、市人民政府在专题会议上研究了泰山景区安全防护设施的优化改进方案，并作出部署，明确表态将会逐步有序拆除或替代现有的刀片式隔离网。

综合内媒报道，这批常见于监狱或军事重地的刀片铁丝网，近日赫然现身山东泰山景区。当局斥资达2,519万元人民币，在济南与泰安交界一带，以上下两层蛇笼状的「刀片网」，筑起长达135公里的隔离带，将泰山全面包围。

大批网民将现场宛如监狱围墙的影片上传，随即引发广泛关注，不少游客直斥此举劳民伤财。

对于民间的强烈质疑，景区官方此前曾辩称，加装新设备纯粹是为了防止山火，以及拦阻爬山客擅自闯入未开发的险要区域，但显然未能平息民愤，最终迫使官方出手拆除。