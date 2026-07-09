猫界食安风暴｜内地数千猫咪突发瘫痪换粮即好 品牌否认直接因果 

内地宠物界惊爆前所未有的特大食安灾难，数千只猫咪集体陷入瘫痪危机！据《北京商报》8日报道，全国多地近期有数千名猫主反映，家中猫咪在无任何外伤下，后肢突然瘫痪、大小便失禁，只能极度痛苦地用前肢拖行身体爬行。大批兽医及猫主将矛头直指两款极高人气的高端猫粮——「伯纳天纯」及山姆会员商店自有品牌「Member's Mark（山姆MM）」，部分宠物医院甚至将此典型症状非正式地称为「伯纳瘫」，估计受害小猫已超过5000只。

全套高昂检查均无异常

多位受害猫主透露，家中原本活蹦乱跳的小猫在食用上述猫粮后，后腿陆续发软、无法站立。然而，送往宠物医院进行血常规、超声波、CT及磁力共振（MRI）等全套高昂检查，各项指标却显示完全正常，排除了血栓或腰椎损伤。

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多名执业兽医与临床专家指出，在排除已知神经病变后，若猫咪在停喂涉事猫粮、并进行针对性补充维他命B1后症状逐步好转，其病因便高度指向猫粮存在配方缺陷或生产工艺问题，导致其维他命B1（硫胺素）严重缺乏，从而诱发代谢性神经损伤。

伯纳天纯及山姆MM占九成病例

有猫主在社交平台组建了多个「瘫痪猫互助群」，根据群主针对1000多个发病病例的统计数据显示，截至去年底，食用「伯纳天纯」的病猫高达65.58%，而食用山姆MM及弗列加特（乖宝宠物旗下）的则占24.6%，两者合计占了近九成 。

面对排山倒海的指控，涉事的「伯纳天纯」官方发表声明回应，称公司自去年起已成立专案小组，经检测，产品不存在单一集中的不合格批次，亦未出现大规模集中发病的情况；并强调兽医建议「更换猫粮」仅是常规的临床避险排查操作，不构成产品有毒或质量的专业判定。弗列加特母公司「乖宝宠物」则暂未作出回应。

目前，大批面临「无言困局」的猫主正积极搜集证据，誓要为爱宠向涉事企业讨回公道。