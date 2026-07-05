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王力宏成都演唱会遭「威吔」绊倒 撞碎左耳缝39针舞台责任人被查

即时中国
更新时间：09:58 2026-07-05 HKT
发布时间：09:58 2026-07-05 HKT

歌手王力宏4日于四川成都开演唱会期间，在舞台被「威吔」绊倒，导致载著耳机的左耳软骨撞碎，耳朵及脸部总共缝39针。涉事的舞台工程负责人正被调查。

即场包紥继续演出

综合内媒及王力宏工作室消息，王力宏4日晚在成都演唱会中，脚被舞台上的「威吔」绊倒，头部撞到金属舞台边缘。

王力宏由于左耳戴著硬式监听耳机，被撞后导致左耳外软骨碎裂，脸部亦有肌肉破开流血。

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现场观众流出的照片及影像可见，意外后多名工作人员围著王力宏为其检查伤势及即场包紥。之后王力宏坚持完成演出，但左耳的白色纱布明显继续渗血。

凌晨发帖报平安

5日凌晨，王力宏工作室发通报，指演唱会完成后，王力宏已立即赶去医院，耳朵被缝27针才重新缝合，脸上伤口也缝了12针。CT 检查显示脑部和头骨都没有受伤。只是外耳软骨撞碎致大量流血。

王力宏指，今次意外算很幸运，目前已无大碍，经医护人员确认伤势，5日晚的成都站第三场演出如常举行。

至于意外原因，经初步调查是「威吔」操作不当，导致艺人在下装置过程中意外摔倒；相关责任人员已进入内部专项调查流程，后续将依据调查结果做对应处理。

 

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