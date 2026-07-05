世纪热浪︱欧中冷气销售一个疯抢一个惨淡 中国电商外售额飙近40倍

今夏欧洲多国遭遇极端高温天气，中国产免安装可移动式冷气机成为当地人的「救命神器」。有巴黎速递员在8小时内配送了7部冷气机和风扇，亦有市民在超市外通宵排队抢购。中国电商平台销往欧洲的冷气机营业额，较6月首周急升近40倍，挂颈小风扇更激增120倍以上，厂房加班赶制。不过受今年整体气温偏低、民众消费意欲不足等影响，今夏中国内地的冷气机销量惨淡。

▍中国组 ▍

今夏欧洲陷入「炙烤模式」，热浪由西欧、中欧蔓延至东欧及巴尔干半岛，欧洲大陆多处均打破同期历史高温纪录，但整个欧洲的冷气机普及率却仅两成。热浪持续下，中国产可移动式冷气机因毋须打孔和复杂安装，在欧洲掀起抢购潮。

欧洲热浪令中国各类降温电器外销急增。

欧洲热浪令中国各类降温电器外销急增。小红书

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法国民众推撞争购冷气机

法国连锁超市Lidl前日上架20万台风扇和冷气机，吸引民众蜂拥抢购。巴黎西郊楠泰尔一间分店外，有民众凌晨1点通宵排队等候；店舖开门后，逾百人一拥而入扫空货架，店门被撞毁，顾客间推搡打架，场面混乱，警方到场维持秩序。

22岁巴黎网购平台Joybuy（京东旗下欧洲电商）速递员赛夫，最忙碌一日由早上7时半工作至下午3时，一共派送7部冷气机及风扇。他坦言，平台上最热销的就是中国冷气机品牌。数据显示，6月19日至25日，Joybuy冷气机营业额，较6月首周急升近40倍；当中人气最高的美的PortaSplit分体冷气销量增长近42倍，落地风扇销量升逾80倍，挂颈风扇更激增120倍以上。

挂颈风扇销路激增120倍以上

经内地集运寄送冷气机往欧洲的定单亦急增。深圳雁巢集运负责人王先生告诉《封面新闻》，过往客户多托运食品、衣物，惟上周起查询冷气机寄运的人数暴增，「新增查询客户近千人」。



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他指现时每日约有40至50部机器送抵集运仓，数字持续上升，另有大量定单在途。有关冷气机大多由广东惠州、四川成都仓库出货，目的地以法国、英国、意大利为主。

美的集团数据显示，截至6月29日，旗下PortaSplit可移动冷气机定单突破20万部，按年翻倍。财联社引述格力电器和TCL方面均表示，区域渠道的移动空调已全面售罄，目前正加急补货。海信相关负责人称，「销售额远超预期，出现脱销现象。现在欧洲这边的定单全都优先安排生产，车间两班倒连轴转，全天不停工。」

内地民众换新机意欲疲弱

对比欧洲冷气市场抢购热潮，中国内地今年夏季冷气销情冷淡。业界分析，除市场存量庞大、民众换新机意欲疲弱外，全国偏凉天气亦是销情受压主因。

往年7月，内地大部分地区会步入高温期，惟今年由南至北雨水频繁、气温偏低，后续气温会否回升，将直接影响全年行业表现。

冷气机大多由广东惠州、四川成都仓库出货，目的地以法国、英国、意大利为主。