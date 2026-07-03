新抱打断奶奶四条肋骨 老公盲撑「情有可原」：妈挂住拍拖无凑孙

浙江省嘉兴市发生一宗令人发指的家庭暴力事件。一名媳妇因不满奶奶拒绝协助照顾孩子，竟多次对其动粗施暴，甚至曾打断奶奶四条肋骨。惟涉事儿子得知母亲被打后不但没有加以制止，反称妻子行为「可以理解」，指责母亲只顾著自己谈恋爱而不帮忙照顾孙儿。内地传媒曝光事件后，即时引来网民狠批。

沈妇曾遭新抱打断四条肋骨。《钱塘老娘舅》

沈妇曾遭新抱打断四条肋骨。《钱塘老娘舅》

焦男指妻子打母亲「情有可原」。《钱塘老娘舅》

浙江电视台节目《钱塘老娘舅》报道，受害的沈姓妇人日前多次遭到媳妇施暴。其焦姓儿子承认母亲被打时辩称，夫妻原本将孩子交给母亲照顾，但对方经常抱怨孙子太过顽皮、自己无力照顾，甚至在孩子生病时也未主动关心，妻子在一怒之下才会对母亲动手。

儿子反归咎母亲有错

焦男未有承认妻子有错，反将问题全数归咎于母亲，认为是母亲没有尽到帮忙带孩子的责任，反而整天忙于「谈恋爱」。

焦男姊姊在节目表示极度愤怒，甚至指母亲曾遭被弟媳打至面部严重肿胀，经医生诊断更发现有四根肋骨被生生打断。她强调自己十分支持母亲的「黄昏恋」，并表示：「母亲辛苦操劳了一辈子，如今晚年能找个懂得体贴的老伴，我作为晚辈感到非常支持。」



事件曝光后，随即引发无数网民狠批焦男夫妇的行为，直言「孩子是自己生的，凭甚么强求老人来带」、「这已经构成了故意伤害罪，婆婆应该立刻报警」。