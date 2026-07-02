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清华研究生毕业照首排有「细路仔」 被批不尊重后即删除

即时中国
更新时间：11:23 2026-07-02 HKT
发布时间：11:23 2026-07-02 HKT

清华大学工业工程系近日被网民发现，其放于微信的研究生毕业合照，首排居然出现孩童，被批评破坏仪式庄重，忽视毕业生的专属感。涉事照片已被删除，但相关学系对为何有孩童出现及删除原因表示不清楚。

网民批涉事家长不尊重学生

网民近日反映，清华大学工业工程系的微信公众号，推送的2026届毕业合照，本科生及毕业生的照片中，教职员为主的首排左侧，俱出现一名年约5、6岁的女童。

有人发现，相片中的女童，自2025年起，已连续两年在毕业合照中首排出现。

清华大学工业工程系的毕业合照被发现有「细路仔」。微博
清华大学工业工程系的毕业合照被发现有「细路仔」。微博

事件迅即在网络引起热烈争议，许多人认为教职员的孩童入镜不合适，认为剥夺了学生的专属回忆及破坏毕业合照的仪式感，「学二代呼之欲出」、「这个场合确实不合适」、「毕业照主角是毕业生，孩子和毕业生又没关系」、「这是导师和研究生合影，孩子什么身份呢？」、「这就是人情世故，为孩子提前铺路」、「这是正式场合的合影，小孩子入镜很不合适，家长缺少边界感和对学生的尊重」。

也有少数网民认为孩童一起合照问题不大，反而显示出对教职员的关怀。

《现代快报》报道，舆情发酵后，涉事的两张有孩童入镜的毕业照已被删除，相关文章底部显示「修改于2026年6月30日」。

清华大学工业工程系办公室工作人员向查询的记者表示「不太了解」相关情况。截至发稿，清华大学工业工程系尚未就此事作出正式回应。

 

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