世界杯2026｜深圳00后女生花5万元赴美观赛 三张门票1.9万直言「人生重在体验」

2026年美加墨世界杯战火正酣，不少球迷为亲睹最高水平对决不惜一掷千金。深圳一名「00后」女生陈小橙，工作刚满一年便决定「清空」自己辛辛苦苦储下的一年积蓄，在开赛前半个月仓促买机票，只身一人远赴美国纽约观看三场世界杯分组赛。尽管三张门票已花费高达2,800美元（约19,000元人民币），整趟旅程预算约5万元人民币（约5.4万港元），更遇上平日票价7倍的「天价列车」，她依然无怨无悔，直言：「人生重在体验，现场看最顶级比赛的震撼，电视机前永远无法比拟。」

厄德「生死战」被索万港元

据内地媒体报道，陈小橙从小受家人影响爱上足球，是一名资深的车路士（Chelsea）球迷，平日亦会创作足球相关内容。她透露，自己去年起便有赴美观赛的想法，但因种种原因一直犹豫不决，直至开赛前半个月，想到自己早年在香港读书时已办妥美国签证，加上近期工作不算繁忙，遂果断决定出发。

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为了购得门票，她每日在官方及非官方二手平台疯狂「刷飞（抢票）」。她先以500美元（约3,400元人民币，下同）购得挪威对塞内加尔的门票，再以800美元买到英格兰对巴拿马的赛事。最贵的一张则是厄瓜多尔对德国的「生死战」，她在非官方二手平台以1,500美元（约10,200元人民币）高价成交。三张门票合共花费1.9万元人民币。

直达球场列车贵平日7.6倍

除了门票昂贵，当地的物价及交通费亦令陈小橙大呼惊人。她透露，从纽约市区前往大都会人寿球场，除了基本列车费外，还要额外支付高达98美元（约667元人民币）搭乘直达球场的专属列车，价格足足是平常的7.6倍，连在场的英格兰球迷也大叹「肉痛」；而自驾的泊车费更高达250美元（约1,700元人民币）。

不过，球场内的炽热气氛弥补了一切。陈小橙对厄瓜多尔绝杀德国一役印象最深，全场沸腾的场面令她无比振奋。最令她惊喜的是，看台上各国球迷不分阵营混坐，她更在人潮中偶遇身穿中超「深圳新鹏城」、「北京国安」及「青岛海牛」球衣的同胞，外国球迷亦主动上前合照，展现「世界大同」的包容。

原本计划看完分组赛回国的陈小橙，因现场体验太震撼，目前已决定延迟回程，正积极在网上「刷票」，期望能再抢到一张法国对瑞典的淘汰赛门票，继续她的世界杯追梦之旅。