世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：赛前急单200多对

2026美加墨世界杯赛事近日打得如火如荼，西非小岛国佛得角于小组赛接连逼和两大劲旅西班牙、乌拉圭，神勇战绩吸引全球球迷关注。队中40岁门将禾仙夏凭多次神救一战爆红，外界近日发现，其战靴原来产自中国「波鞋之都」福建莆田，当地代工厂负责人透露，该批球鞋属世界杯开赛前客户紧急落单的订货，日后工厂计划打造自家运动品牌。

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「他（禾仙夏）火了之后我们才反应过来」，莆田旭丰体育公司创始人郑瀚昨日告诉内地《潇湘晨报》，世界杯前的4、5月份，公司客户、国外球鞋品牌Senda向他公司下了一批紧急订单，「一共要200多双鞋，需要我们做好后空运到那边去，他们只透露这批鞋子要参加世界杯」。直到禾仙夏在赛场一战成名、爆火全网后，郑瀚才知道他脚上的战靴正是自家工厂制作。

球靴海外售价最平约¥1500元

相关消息一出，旭丰体育便受到极大关注。在多个相关视频评论区，不少网友纷纷提问「这双鞋在国内可以买到吗？」郑瀚对此表示，目前客户（Senda）暂无在中国销售计划，这双鞋在海外售价约1500至1700元人民币。在宣传时，公司主要会展现专业性和守规则的形像，「毕竟是做代工的」。

旭丰体育公司成立于2018年，是一家专注于专业足球鞋研发生产的小微企业，年产能约180万至200万双。目前公司工厂主要为中高端国外体育品牌代工球鞋，与茵宝（Umbro）、乐卡克（Le Coq Sportif）、Kappa、乐途（LOTTO）等均保持长期合作关系。

史上首次参加世界杯的非洲岛国佛得角，此前在H组小组赛中先后以0：0和2：2的比分顽强逼和世界冠军西班牙和南美劲旅乌拉圭，上演「小国奇迹」。在对阵西班牙的比赛中，门将禾仙夏顶住欧洲顶级前锋的轮番轰炸，全场奉献至少7次关键扑救，赛后48小时内其社媒账户粉丝数由原本的5万暴增至1200万，而佛得角全国人口数仅60万。

网友：国内可以买到吗？

追溯这支黑马球队的崛起之路，其国家队赖以训练和承办国际预选赛的「大本营」——佛得角国家体育场，正是一座由中国全额援建的现代化体育场。这座体育场于2014年启用，是佛得角独立以来最大的工程项目之一。佛得角时任总理内韦斯曾称：「这是中国帮我们实现的梦想」。

如今佛得角能否历史性地杀入世界杯淘汰赛，成为全球球迷关注的焦点。根据新赛制，佛得角只需在末轮小组赛击败或战平沙特，就有极大机会出线，该场比赛将于香港时间6月27日上午8时鸣哨举行。